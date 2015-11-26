Дрифт-шоу на площади, спидвей и органная музыка : уикенд во Владивостоке

ИА PrimaMedia предлагает подборку интересных мероприятий грядущих выходных

Спидвей. Фото: ИА PrimaMedia

Множество различных мероприятий пройдут на этих выходных во Владивостоке. Начиная от финала сезона в рамках Чемпионата России по спидвею 2019 года и заканчивая выступлением легенд мировой black metal сцены — группы Marduk. ИА PrimaMedia предлагает подборку событий, которые определенно не стоит пропускать в грядущие выходные.

Органная музыка, открытие сезона в Соборе Пр. Богородицы 6+

В Соборе Пр. Богородицы – открытие нового концертного сезона! Честь дать первые концерты нового сезона досталась двум известным музыкантам из Венеции: Сильвио Челегину и Луизе Джаннини. В программе итальянская классика – знаменитые Вивальди, Верди, Галуппи, и, конечно же, более "строгие" европейцы, такие, как Феликс Мендельсон.

Когда: 11 октября 19.00.

Где: ул. Володарского, 22 стр. 2

Стоимость: от 400 рублей



Органная музыка. Фото: предоставлено организаторами

Концерт Сергея Летова 18+

Сергей Летов – основатель музыкального издания "Пентаграмма", владеющий игрой на флейте, бас-кларнете, саксофоне, этнических инструментах, а также инструментах собственного изобретения.

Сергей Летов сотрудничал с многими музыкальными группами, в том числе и с группой "Гражданская Оборона", созданной его братом. С группой "Аквариум", Сергеем Курехиным, Алексеем Борисовым и Иваном Соколовским, группой "ДК", Терновник, Валентиной Пономаревой и многими другими.

Когда: 11 октября в 21.00

Где: бар "Контрабанда" (ул. Адмирала Фокина, 19а)

Стоимость: 500 рублей



Концерт Сергея Летова. Фото: предоставлено организаторами

Дрифт-шоу DSL Drift Shifters 12+

Впервые на центральной площади Владивостока пройдут полноценные соревнования по дрифтингу. Лучшие дрифтеры Владивостока и других городов покажут все, на что способны они сами и их прокачанные автомобили.

Скорость, маневренность, точность, ловкость, концентрация и риск: дрифтинг – это всегда накал, страсть и зрелищность. Нечто подобное вы могли раньше видеть лишь на картодроме Змеинка или на Кольце Примринга, но на центральной площади города дрифтеры еще никогда не соревновались! А потому это событие не только для увлеченных дрифтингом, но и для всех жителей города, которые ищут нескучного досуга в выходной осенний день.

Помимо красочного дрифт-шоу с крутыми автомобилями, в программу мероприятия войдут конкурсы и розыгрыши от партнеров, множество развлечений на авто-тематику и, конечно, угощения для гостей DSLDriftShifters(6+), которые будут ждать вас на фудкорте. Будет громко, очень зрелищно, ярко и вкусно!

Когда: 13 октября в 12.00



Где: Центральная площадь Владивостока

Стоимость: Вход свободный



Дрифт. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

Концерт группы MARDUK 18+

Впервые во Владивостоке выступят настоящие Легенды мировой black metal сцены – (Швеция). В рамках азиатского тура, группа даст единственный концерт на Дальнем Востоке. Группа возвращаются в Россию с новым альбомом "Viktoria".

С далекого, 1990 года, музыка Marduk дошла до экстремально интенсивной и ураганной формы, присвоив группе звание самой "брутальной и бескомпромиссной" на метал-сцене, а лирика продолжает милитаристическую линию. Тринадцатый студийный релиз "Viktoria" целиком посвящен тематике Второй Мировой, являясь продолжением насыщенного и мощного "Frontschwein".

Когда: 13 октября в 20.00

Где: клуб "Водолей"

Стоимость билетов: 2000 рублей, место за столиком — по 3000 рублей



Концерт группы MARDUK. Фото: предоставлено организаторами

Финал сезона в рамках Чемпионата России по спидвею 0+

Владивостокская команда "Восток" встречается со спидвейным клубом "Мега-Лада" изТольятти. Жителей и гостей города зовут поддержать гонщиков и окунуться в атмосферу скорости, риска, опасных ощущений

Когда: 12 октября в 15.00

Где: стадион "Авангард" (ул. Капитана Шефнера, 2)

Стоимость: от 250 до 500 руб. Дети до 7 лет проходят бесплатно.



Спидвей. Фото: ИА PrimaMedia

Спектакль "Три плюс кот" 12+

Впервые премьера в России! Пьеса, вошедшая в шорт-лист конкурса "Время драмы", 2019. "У счастья есть секретный код, его отлично знает Кот!.."

История о том, как бывшая жена приходит к бывшему мужу погрустить у могилки брака, а там — цветущая клумба новой любви, праздник взаимности и надежд. И она тут даже не третий лишний, а суповая кость в кастрюле с компотом. Который помешивает хвостом удивительное животное, знающее про людей больше, чем они сами.

Когда: 12 октября в 18.00, 13 октября в 17.00

Где: Театр Андрея Нартова (ул. Нерчинская, 32)

Стоимость: от 500 до 600 рублей.



Спектакль "Три плюс кот". Фото: предоставлено организаторами

Легкоатлетическая эстафета 100Х1000 "Бег IN" 0+

В это воскресенье состоится самое крупнейшее беговое событие в студенческом спорте России легкоатлетическая эстафета 100х1000 "Бег IN".

Представители высших учебных заведений города Владивостока поборются за звание самого спортивного университета. Каждый участник команды преодолеют дистанцию протяженностью 1000 метров. В ходе гонки будет осуществляться онлайн трансляция на сайте проекта и в месте проведения мероприятия. Наибольшее расстояние, преодоленное в эстафетном беге (по 1 км) участниками всех команд в России" с заявленным количеством участников "500 человек" именно такой рекорд планируется установить по итогам проведения эстафеты.

На протяжении всего мероприятия для гостей и участников будут работать интерактивные площадки от партнеров и спонсоров (Гольф-площадка, дегустация и конкурсы, площадка для игры в МЕГАГо, фотозона), а также выступления творческих коллективов ДВФУ наполнят творческую программу.

Когда: 13 октября в 09.00

Где: стадион ДВФУ

Стоимость: вход свободный