Достойных зарплат и пенсий в Приморье требуют профсоюзные пикеты

Коллективные акции профсоюзов начались с поселков Лучегорск и Кировский
Общество 7 октября, 13:55
Достойных зарплат и пенсий в Приморье требуют профсоюзные пикеты. Фото: пресс-служба ФППК

Коллективные акции профсоюзов начались сегодня в Приморье с поселков Лучегорск и Кировский, они объединили работников образования, культуры, госучреждений, здравоохранения и энергетики Пожарского и Кировского районов. На плакатах пикетчиков — требования реального роста заработной платы, сохранения рабочих мест и установления районного коэффициента для всех работающих приморцев не ниже 30%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Ядро участников акции составляют, конечно, профактивисты, но к нам присоединились и те жители поселка, что не имеют никакого отношения к профсоюзам. Потому что вопросы, которые мы поднимаем, касаются нашего общего будущего — будут ли рабочие места в районе, появится ли перспектива трудоустройства у нашей молодежи или она по-прежнему будет вынуждена уезжать на заработки в другие города Приморья и за его пределы, и когда, наконец, начнут расти наши зарплаты", — рассказала руководитель Координационного совета организаций профсоюзов Кировского района Анна Пуховая.

Во второй половине дня коллективные акции профсоюзов Приморья (16+) пройдут еще в 11 городах, селах и поселках края. Митинги состоятся в Арсеньеве, Уссурийске и Большом Камне, в остальных населенных пунктах будут организованы пикеты. По прогнозам, акции объединят более 8 тысяч приморцев.

Во Владивостоке пикет пройдет с 17.00 до 19.00 на привокзальной площади у памятника Ленину.

Место и время краевых акций:

г. Арсеньев — площадь Славы Арсеньева, рядом с памятником Ленину, 17.00-17.40;

г. Артем — сквер возле памятника Сергееву, ул. Фрунзе, 61, 17.00 – 18.00;

г. Большой Камень — площадка перед ДК "Звезда" — площадь В.И. Кушлина, ул. Карла Маркса, 47, 18.00-19.00;

г. Дальнегорск — центральная площадь, 17.00-19.00;

с.Михайловка — центральная площадь, 17.00 — 18.00;

г. Находка — площадь Красных партизан, 17.00 – 19.00;

пгт. Ольга — центральная площадь, 16.00— 18.00;

г. Уссурийск — привокзальная площадь возле памятника Ленину, 17.00 – 19.00;

с. Хороль — площадь перед зданием Центра Культуры, 17.00 — 19.00;

с. Чугуевка — центральная площадь, 16.00 – 17.00

Присоединяйтесь к профсоюзным требованиям за достойный труд, справедливые зарплаты и рабочие места для всех работающих приморцев!

Написать автору
профсоюзы Федерация профсоюзов Приморского края, ФППК

Да - зарплате, нет - заплате! Профсоюзы Приморья вышли на митинги

15:04

Платят меньше, чем китайским каменщикам: профсоюзы выйдут на митинг в Большом Камне

3 октября, 18:50
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia