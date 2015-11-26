Коллективные акции профсоюзов начались с поселков Лучегорск и Кировский

Достойных зарплат и пенсий в Приморье требуют профсоюзные пикеты. Фото: пресс-служба ФППК

Коллективные акции профсоюзов начались сегодня в Приморье с поселков Лучегорск и Кировский, они объединили работников образования, культуры, госучреждений, здравоохранения и энергетики Пожарского и Кировского районов. На плакатах пикетчиков — требования реального роста заработной платы, сохранения рабочих мест и установления районного коэффициента для всех работающих приморцев не ниже 30%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Ядро участников акции составляют, конечно, профактивисты, но к нам присоединились и те жители поселка, что не имеют никакого отношения к профсоюзам. Потому что вопросы, которые мы поднимаем, касаются нашего общего будущего — будут ли рабочие места в районе, появится ли перспектива трудоустройства у нашей молодежи или она по-прежнему будет вынуждена уезжать на заработки в другие города Приморья и за его пределы, и когда, наконец, начнут расти наши зарплаты", — рассказала руководитель Координационного совета организаций профсоюзов Кировского района Анна Пуховая.

Во второй половине дня коллективные акции профсоюзов Приморья (16+) пройдут еще в 11 городах, селах и поселках края. Митинги состоятся в Арсеньеве, Уссурийске и Большом Камне, в остальных населенных пунктах будут организованы пикеты. По прогнозам, акции объединят более 8 тысяч приморцев.

Во Владивостоке пикет пройдет с 17.00 до 19.00 на привокзальной площади у памятника Ленину.

Место и время краевых акций:

г. Арсеньев — площадь Славы Арсеньева, рядом с памятником Ленину, 17.00-17.40;

г. Артем — сквер возле памятника Сергееву, ул. Фрунзе, 61, 17.00 – 18.00;

г. Большой Камень — площадка перед ДК "Звезда" — площадь В.И. Кушлина, ул. Карла Маркса, 47, 18.00-19.00;

г. Дальнегорск — центральная площадь, 17.00-19.00;

с.Михайловка — центральная площадь, 17.00 — 18.00;

г. Находка — площадь Красных партизан, 17.00 – 19.00;

пгт. Ольга — центральная площадь, 16.00— 18.00;

г. Уссурийск — привокзальная площадь возле памятника Ленину, 17.00 – 19.00;

с. Хороль — площадь перед зданием Центра Культуры, 17.00 — 19.00;

с. Чугуевка — центральная площадь, 16.00 – 17.00

Присоединяйтесь к профсоюзным требованиям за достойный труд, справедливые зарплаты и рабочие места для всех работающих приморцев!