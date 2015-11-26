Фестиваль "На островах чудес" стартовал на Сахалине

В течение 10 дней островитяне будут оценивать спектакли из 26 кукольных театров мира (ФОТО)

Фестиваль "На островах чудес" открылся на Сахалине. Фото: пресс-служба Правительства Сахалинской области

Открытие пятого фестиваля "На островах чудес" состоялось в Сахалинском театре кукол (16+). В течение 10 дней островитяне будут оценивать спектакли из 26 кукольных театров мира. Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта "Культура". В программе – постановки России, Аргентины, Франции, Турции, Испании, Ирана, Румынии, Молдовы и Беларуси, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Показы спектаклей традиционно пройдут на малой и большой сценах Сахалинского театра кукол и Чехов-центра. В репертуаре постановки для детей, семейного просмотра и взрослой аудитории. Всего – 28 работ. В рамках фестиваля организованы круглые столы, лекции и мастер‐классы. Также состоятся выездные спектакли в городах южной части острова (Невельск, Корсаков, Долинск, Холмск).

– Отрадно, что этот фестиваль проходит под эгидой Года театра в России, объявленного Президентом нашей страны, — отметил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев. – Нам покажут еще неизвестные для сахалинского зрителя работы не только традиционных, но также уличных и драматических театров. Это уникальное и значимое событие, благодаря которому все больше сахалинцев и курильчан будут вовлечены в театральную жизнь.

Фестиваль "На островах чудес" предполагает и специальные программы. Например, спецпроект "Театр равных возможностей". Спектакль Московского театра кукол "Майская ночь" проходит в формате "с закрытыми глазами". Это направление способствует повышению доступности театрального искусства для незрячих и слабовидящих людей.

Кроме того, в рамках спецпроекта "Фестиваль на улицах города" 7, 8, 10, 13 и 15 октября в 19.00 на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина пройдут выступления уличных театров. Перед зрителями выступят Театр – лаборатория Елены Порошиной "Команда +" (Россия, Серпухов), московский авторский театр "Эскизы в пространстве" и другие.

Отметим, "На островах чудес" помогает поддерживать культурные связи между Россией и другими странами. За вклад в развитие театральной жизни в островном регионе министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик вручила Благодарственные письма художественному руководителю Гродненского областного театра кукол заслуженному деятелю искусств Республики Беларусь Олегу Жюгжде (Республика Беларусь, Гродно) и художественному руководителю театра "Эжен Ионеско" Петру Вуткарэу ( Кишинев).

— Ваш высокий профессионализм, энтузиазм и неослабевающая энергия позволили поставить на сахалинской сцене уникальные спектакли, получившие самую высокую из наград – признание и любовь зрителей, — сказала Нонна Лаврик. — Выражаю уверенность, что творческие отношения между артистами и художниками островного региона и Вами сохранятся и получат дальнейшее развитие в новых совместных проектах, значимых как для культуры островного региона, так и для театрального искусства в целом.

Фестиваль завершится 16 октября.