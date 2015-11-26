Циклон принесет в Приморье дожди

Вслед за ним придет очередная порция холода, температурный фон понизится на 1–4 градуса
Общество 7 октября, 15:23
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Дожди и похолодание надвигаются на Приморский край. Уже предстоящей ночью к краю приблизится циклон с атмосферными фронтами, местами начнутся осадки, фронты циклона принесут также похолодание, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Днём фронты будут смещаться над краем, на большей территории пройдут дожди различной интенсивности. В конце дня фронтальные разделы сместятся на Японское море, на западе осадки прекратятся. За фронтами придет очередная порция холода, температурный фон понизится на 1–4 градуса.

Во Владивостоке ближайшей ночью пасмурно, дождь усилится, сильный ветер сохранится. В утренние часы дождь задержится, но ветер стихнет. Днем дождь прекратится, и вновь усилится уже северо-западный ветер. Температурный фон однородный, +11…+13°С.

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