Приморье опередило Московскую область по прибыльности компаний

Лишь ненамного Приморский край уступил Санкт-Петербургу
Бизнес 09:39
Приморье опередило Московскую область по количеству прибыльных компаний. Фото: ИА PrimaMedia

Приморье вошло в топ регионов с самой высокой долей прибыльных компаний, опередив Московскую область. Таковы результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает ИА PrimaMedia.

Аудиторско-консалтинговая сеть, проанализировав данные Росстата, выяснила, что больше всего прибыльных компаний работают в кавказских республиках.

В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками идет Санкт-Петербург (76%).

Приморский край занимает пятое место сразу после Северной столицы – здесь по итогам первого полугодия вышли в прибыль 74,6% организаций.

При этом в Московской области в плюсе остались только 73% предприятий.

Что касается убытков, то наибольшие убытки понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Ростовская область, где потери компаний составили 23,5 млрд рублей, стала самым убыточным среди российских регионов.

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