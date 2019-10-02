Руководитель WelcomePro научит тонкостям гостеприимства и поделится опытом на специальном тренинге (6+)

Стать сильным руководителем предлагает хабаровским рестораторам Виолетта Гвоздовская (6+). Фото: Афиша

У хабаровских рестораторов появилась возможность прокачать свои скиллы до уровня wow (6+). Невероятная Виолетта Гвоздовская поделится с коллегами своим опытом и знаниями в управлении ресторанами и ресторанными сетями, сообщили ИА AmurMedia в Ассоциации рестораторов Хабаровского края.

21 и 22 ноября руководитель консалтинговой компании в ресторанной индустрии Welcomepro расскажет, как повысить уровень профессионализма в сфере ресторанного управления на всех уровнях – начиная с шеф-повара и заканчивая обслуживающим персоналом. "Ассоциация рестораторов Хабаровского края" приглашает на тренинг как владельцев бизнеса, так и наемных сотрудников.

И рестораторы-владельцы, и те, кто устраивается на работу управляющим, по сути, управляют этим бизнесом. Планируют работу вверенного им заведения, занимаются наймом и знают, как создать сплочённый коллектив. При необходимости ресторатор лично контролирует финансовые потоки, работу поваров и качество обслуживания. Именно поэтому отличный ресторатор должен владеть навыками управления, знать основы маркетинга и продаж, а также методы составления меню и оценки эффективности бизнеса.

— Портрет современного управленца сложен и многогранен. Наша Ассоциация заинтересована в развитии сферы гостеприимства на территории Дальнего Востока. Мы нацелены на мощный результат, используя такой инструмент как обучение. Я хотел бы обратить внимание на правильность выбора учителей! Ассоциация пригласила выступить в Хабаровске Виолетту Гвоздовскую, за плечами которой колоссальный профессиональный опыт, — поделился председатель правления "Ассоциации рестораторов Хабаровского края" Андрей Веретенников.

Открывшая уже 60 ресторанов Виолетта Гвоздовская является не только руководителем, но и преподавателем бизнес-школы Welcomepro, действующим преподавателем бизнес-школы RMA в Москве, а также профессиональным управленцем ресторанными сетями, более десяти лет осуществляющим антикризисное управление. Ее работы "Управление рестораном, который любит гостей" и "Управление рестораном, который любит прибыль" стали настольными книгами успешных процветающих рестораторов в России.

— Сегодня нужно опасаться лже-специалистов, которые собираются "научить" вас стандартам, доступным в сети Интернет. Учитесь только у профессионалов с устойчивым товарооборотом и растущей чистой прибылью, которая достигается системным подходом и креативным мышлением! В планах Ассоциации на 2020 год проведение систематических обучающих мероприятий в сфере HOERCA с привлечением только грамотных, практикующих специалистов, — подчеркнул Андрей Веретенников.

В Хабаровске Виолетта Веретенникова представит программу, состоящую из четырех блоков.

Системы сервиса по методикам Service Design и Service Management. Управление гостеприимством на уровнях управляющий и менеджер. Современные HR-технологии для управляющего рестораном. Все эффективные HR-системы для управляющего рестораном. Система Kitchen Management для управляющего рестораном целиком. Эффективное управление экономикой ресторанной компании.

Тренинг пройдет в Хабаровскес 10 до 18 часов 21-22 ноября по адресу: ул. Истомина, 64, конференц-зал отеля "Хабаровск Сити".

Участие в тренинге будет полезно владельцам ресторанов и ресторанных сетей, управляющим ресторанами и маркетологам. Также смогут приобрести практически ориентированные навыки в сфере продвижения ресторанного бизнеса и те, кто взял ресторанный франчайзинг или хочет продавать свой бренд через франчайзинг.

Запись на тренинг до 20 ноября по тлф.: 8-914-543-27-88, 8-914-213-93-89, в WhatsApp или по e-mail: info@restorator27.com. Количество мест ограничено, не опоздайте!

Подробная информация о тренинге и бизнес-тренере Виолетте Гвоздовской размещена на сайте Ассоциации рестораторов Хабаровского края и в аккаунтах социальных сетей.