В Приморье разыскивается педофил, напавший на ребенка в подъезде

Мужчину не могут найти уже полгода

Изображение мужчины, схожего по приметам с преступником. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

Приморские следователи разыскивают мужчину, который надругался над маленькой девочкой в подъезде дома в Находке. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

Преступление было совершено 7 мая 2019 года в период с 12. 14 до 12. 30. Неустановленный мужчина, находясь в подъезде дома № 39 по улице Спортивной в городе Находке, совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера.

Правоохранительные органы установили видеоустройства, имеющие видеозаписи с изображением мужчины, схожего по приметам с преступником.

Разыскивается мужчина в возрасте 30-50 лет, ростом 170-175, среднего телосложения.

Был одет: в серую куртку с красными ставками, серые штаны, на лице солнцезащитные очки.

Всем кому что-либо известно о лице, схожем по приметам с предполагаемым преступником, просьба сообщить по телефонам: 8 (432) 68-77-66, либо 02.