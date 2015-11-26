В Приморье разыскивается педофил, напавший на ребенка в подъезде

Мужчину не могут найти уже полгода
Происшествия 7 октября, 17:15
Изображение мужчины, схожего по приметам с преступником. Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю

Приморские следователи разыскивают мужчину, который надругался над маленькой девочкой в подъезде дома в Находке. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

Преступление было совершено 7 мая 2019 года в период с 12. 14 до 12. 30. Неустановленный мужчина, находясь в подъезде дома № 39 по улице Спортивной в городе Находке, совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера.

Правоохранительные органы установили видеоустройства, имеющие видеозаписи с изображением мужчины, схожего по приметам с преступником.

Разыскивается мужчина в возрасте 30-50 лет, ростом 170-175, среднего телосложения.

Был одет: в серую куртку с красными ставками, серые штаны, на лице солнцезащитные очки.

Всем кому что-либо известно о лице, схожем по приметам с предполагаемым преступником, просьба сообщить по телефонам: 8 (432) 68-77-66, либо 02.

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педофил

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