Еще один очаг вируса африканской чумы свиней обнаружен в Дальнереченском районе Приморья

Ранее очаги АЧС были зарегистрированы на территориях семи муниципалитетов
Общество 7 октября, 17:49
Свинья. Фото: https://pixabay.com

ДНК вируса африканской чумы свиней была обнаружена в исследованных образцах паталогического материала, отобранного от трех трупов диких кабанов в районе Заставы Княжевка Дальнереченского района Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Ранее очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского, Ханкайского и Надеждинского районов, а также города Дальнереченска и Лесозаводского городского округа. Всего на территории Приморского края было зарегистрировано 18 очагов, из них в двух очагах сняты ограничительные мероприятия, введенные по АЧС.

"При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

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