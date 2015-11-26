Глава международной ОПЕК намерен проехать на поезде по всей стране

Нефтяной генсек Мохаммед Баркиндо побывает во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Генеральный секретарь организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо намерен совершить путешествие по России на поезде, проехав от Москвы до Владивостока. Об этом он 7 октября рассказал ТАСС в кулуарах форума "Российская энергонеделя", передает ИА Primamedia со ссылкой на газету "Известия".

По словам генсека организации, идея родилась благодаря предложению министра энергетики России Александра Новака поучаствовать в Восточном экономическом форуме, который ежегодно проводится во Владивостоке. На форум у Баркиндо приехать не получилось, тогда Новак отметил, что он должен увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и всю Россию. Генсек заявил, что обязательно совершит такую поездку.

"Я рассматриваю для себя это как познавательный тур. Россия — благословенная, богатая страна. Я хочу как можно ближе узнать ее", — приводит агентство слова Баркиндо, который добавил, что поездка состоится, скорее всего, в теплый сезон.

ОПЕК — это постоянно действующая межправительственная организация. Она была создана пятью странами-основателями (Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла) в сентябре 1960 года в Багдаде. В настоящее время ее членами являются 15 государств. Целью ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран-участниц. Кроме того, ее задачей является поддержание стабильных цен на нефть, обеспечение стабильных поставок потребителям, получение отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль, говорится на сайте ОПЕК.

Баркиндо является главой организации с 2016 года. При его участии странам ОПЕК удалось договориться со странами, не являющимися участниками картели, в частности, с Россией, о совместном регулировании добычи нефти.