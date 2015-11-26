На Сахалине продолжается масштабная кампания по выявлению онкозаболеваний

Уже более 1700 сахалинцев прошли обследование лёгких методом низкодозовой томографии

Обследование на наличие онкологии. Фото: пресс-служба минздрава Сахалинской области

Кампания по выявлению рака лёгких стартовала на Сахалине 24 августа. Её главная цель – выявить патологии на начальном этапе, когда лечение наиболее эффективно. Так, у 4-х человек удалось обнаружить рак I стадии, они уже начали проходить лечение, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу минздрава Сахалинской области.

Проверить своё здоровье может любой желающий. Предварительная запись ведётся при помощи сервиса 1-300.

В Южно-Сахалинске профильное обследование по субботам и воскресеньям проводится на базе областного онкологического диспансера. Только за 5 и 6 октября здесь такую диагностику прошли 124 человека, подозрения на онкологию выявлены у 10 человек.

— Пациенты распределены по времени, приходят в назначенный час. Берем на контроль каждую ситуацию, когда возникают подозрения на наличие онкопатологии, назначаются дополнительные консультации, лечение. Четыре человека уже прооперированы, – рассказал исполняющий обязанности главного врача онкодиспансера Сергей Старцев.



Обследование на наличие онкологии. Фото: пресс-служба минздрава Сахалинской области

— В районах сначала такую диагностику организовали в Ногликской, Александровск-Сахалинской, Долинской ЦРБ. Теперь появились технические возможности для проведения низкодозовой томографии и в Углегорской больнице, вскоре это будет сделано и в Томари. Жители остальных районов могут пройти обследование в Южно-Сахалинске. Все снимки читают врачи консультативно-диагностического центра, – отметил заведующий центром лучевой диагностики КДЦ Дмитрий Пшекарский.

Особенно важно пройти диагностику пациентам из групп риска. Это пациенты старше 55 лет, люди со стажем табакокурения от 15 лет, а также все, у кого родственники перенесли онкопатологию легких.