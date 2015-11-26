Готовь сани летом, новогодние подарки осенью, а смартфон - от "Министерства сладостей"

Цех бортового питания аэропорта Хабаровска предлагает "Сладенькое для взрослых", мимимишных мышек и коробочки с секретом

Министерство сладостей. Фото: http://minslad.ru

Какой же Новый год, да и вообще праздник, без сладостей и конфет? ИА AmurMedia рекомендует уже сейчас изучить сладкие каталоги, чтобы успеть заказать самые вкусные конфеты и оригинальное оформление. К тому же, сделав подарок кому-то, можно стать участником акции от "Министерства сладостей" и выиграть приз самому.

"Министерство сладостей" — уникальный проект крупного игрока на рынке кондитерских изделий Дальнего Востока — "Хабаровск Кейтеринг". Эта компания давно зарекомендовала себя как надёжного партнёра не только в Хабаровске, но и за пределами края. А ведь в сладких делах, как ни крути, хочется быть уверенным в качестве подарков и их составе. "Министерство сладостей" приглашает к знакомству с ассортиментом новогодних наборов и заодно принять участие в розыгрыше призов.

— "Министерство сладостей" — это цех бортового питания аэропорта Хабаровска. Хабаровск Кейтеринг является крупнейшим предприятием общественного питания в городе. Пристальное внимание всех контролирующих и инспектирующих органов помогает нам поддерживать высокую культуру производства. Так же тщательно мы подходим к выбору поставщиков. В наших подарках вы найдёте лучшие сладости от кондитерского комбината "Бабаевский", "Красный Октябрь", "РотФронт", "Славянка", "Акконд", "КФ имени Крупской", — рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Кондратов.

18+ или "Сладенькое для взрослых"



Сладкая партия. Фото: http://minslad.ru

Подарки любят все. И даже взрослые найдут в "Министерстве сладостей" оригинальные варианты для своих коллег, партнёров, друзей и любимых. К ликёрным конфетам "Водка" с жидкой начинкой есть уютное дополнение в виде чая или кофе в подарочной упаковке, мёда или баночки варенья. Вот словно частица восточной сказки – набор "Сундук рубиновый".



Сундук рубиновый. Фото: http://minslad.ru

Ценителям необычного придётся по вкусу набор "Сладкая партия" — вам представится реальная возможность "съесть коня" в шахматном турнире, где все фигуры изготовлены из воздушного шоколада. А тем, кому по душе русские традиции, подойдут наборы в жестяных кейсах с миниатюрами Палеха.

И вкусно, и мягко – что ещё надо для счастья



Рюкзак Сухарик. Фото: http://minslad.ru

Вызвать восторг у детей очень просто – достаточно подарить конфеты в текстильной упаковке! Мимимишные мыши – символы 2020 года, наполненные сладостями, понравятся даже самым маленьким. А дети постарше оценят рюкзачки и мышку-подушку. А с другой стороны, кто вообще сказал, что плюшево-шоколадный подарок это исключительно детская прерогатива? Такое сочетание растопит сердце любой девушки — от мала до велика.

Коробочка с секретом



Книга Снежная королева. Фото: http://minslad.ru

Идея хранить продукты и сладости в жестяных коробочках стара, как мир. К примеру, то же старшее поколение наверняка периодически с нежностью в сердце вспоминает старое доброе "монпансье". Однако со временем удобство и практичность кто-то дополнил эстетикой. Так появились новогодние подарки в жестяной упаковке, которые приятно получить и взрослому сотруднику компании, и ребёнку в детском саду. Тем более, что к сладкому наполнению можно подобрать в комплект лото или набор масок и разных мелочей для весёлой вечеринки.

Картонная упаковка – классика жанра и многообразие вариантов



Новогодняя магия. Фото: http://minslad.ru

Простота даёт простор возможностям воплощения. И здесь главное – не разбежаться глазам перед выбором. Согласитесь, приятно получить от Деда Мороза "деревянную посылку" со сладостями в подарок? Или новогоднюю почту с весёлым заданием для взрослых и ребят. А заглянуть в коробочку с новогодней лабораторией? Что уж говорить про машину с планером внутри! А ещё – всевозможные развивающие настольные игры, азбуки дорожного движения, квесты, магнитный алфавит.

Интересно? Тогда скорее заглядывайте на сайт подарков от "Министерства сладостей". Прием заказов на подарки по телефону 8-800-700-98-16 (звонок бесплатный).

ООО "Министерство сладостей". Адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32 А, ИНН 2724223534, КПП 272401001, ОГРН 1172724022206