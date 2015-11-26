ВТБ Капитал Инвестиции совершенствует мобильное приложение для инвестиций

В новую версию приложения добавлен календарь купонов и дивидендов
Бизнес 14:40
Мобильное приложение. Фото: Сайт ВТБ

ВТБ Капитал Инвестиции запустили обновленную версию мобильного приложения "ВТБ Мои Инвестиции" (+3) с расширенным функционалом и новыми возможностями, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

Пользователям стало доступно приобретение государственных облигаций для населения, размещаемых Министерством финансов РФ — ОФЗ-н. Бумаги не обращаются на бирже, доступны к покупке и продаже через банки-агенты, одним из которых выступает ВТБ. Комиссия брокера при такой инвестиции составит 0%, купонный доход выплачивается два раза в год и не облагается налогом. Сумма вложений – от 10 тысяч рублей.

В новую версию приложения добавлен календарь купонов и дивидендов: их история и прогноз, расчет планируемых потоков платежей. Через купонный календарь можно посмотреть, по каким облигациям в ближайшее время будут выплаты. Там же работает сортировка по названию и размеру суммы к получению. Клиентам теперь не придется считать будущие поступления вручную. Приложение построит график платежей по купонам и погашениям по конкретному портфелю. В новой версии можно просматривать и ближайшие планируемые к выплатам дивиденды. "ВТБ Мои Инвестиции" подскажет правильную дату для покупки акций с получением дивидендов.

Инвесторы также теперь смогут пользоваться дополнительными типами долгосрочных заявок: stop-loss и take-profit. Расширены описания торгуемых инструментов и эмитентов, добавлены подсказки для удобства открытия счета.

"Мы в постоянном режиме работаем над совершенствованием нашего продукта. Создание максимально удобного, простого и понятного сервиса – наш ключевой приоритет. И мы видим положительный отклик на эту работу: популярность платформы стремительно растет. В дальнейшем ее функционал будет только расширяться", — прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

На начало октября мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции" установило более 300 тысяч человек. Ежемесячно более 120 тысяч пользователей совершают через него минимум одну сделку. Оборот проведенных сделок уже превысил 2 трлн рублей. Приложение доступно в App Store и Google Play.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 г.

Написать автору
банки финансовые мобильные устройства (гаджеты)

Остаться при своих: банк "Приморье" напоминает, как защититься от мошенников

16:56

Международную награду "APEC BEST AWARD" выиграла клиент банка "Открытие"

14:45
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia