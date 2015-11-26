Семейные страховые представители появятся в Приморье

СМО "Восточно-страховой альянс" впервые в России наладит практику комплексной помощи для всех членов семьи

СМО "Восточно-страховой альянс". Фото: СМО "Восточно-страховой альянс"

Страховая медицинская организация "Восточно-страховой альянс" запустила процесс по организации семейных страховых представителей. Суть нововведения сводится к следующему: для удобства обращений в страховые медицинские организации все члены семьи могут застраховаться в одной компании.

По словам директора СМО "Восточно-страховой альянс" Бориса Тихонова, такая система, когда семья выбирает одного надежного страховщика, позволит организовать единую эффективную страховую защиту для всех членов семьи, а также существенно экономить время при решении возможных спорных ситуаций.

"В настоящее время институт страховых представителей является важным элементом эффективной пациентоориентированной модели обязательного медицинского страхования. СМО "Восточно-страховой альянс" обладает крупнейшей сетью представительств на территории Приморского края, полисы ВСА имеют более 1,4 млн человек. Наши страховые представители готовы организовать информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах получения медицинской помощи, оказать содействие в решении проблем, связанных с оказанием медицинских услуг", — сказал Борис Тихонов.

Специалисты страховой компании уверены: такой подход будет удобен для клиентов, это сократит время, затраченное на оформление полисов обязательного медицинского страхования, получение иных консультативных услуг.

Переход к семейным страховым представителям позволит страховой компании оптимизировать процессы экспертного контроля качества, информирования и мониторинга прохождения диспансеризации, профилактических мероприятий, проведения социологических опросов, формирования приверженности населения к ведению здорового образа жизни.

Семейный страховой представитель от СМО "Восточно-страховой альянс":

Предоставит информацию по вопросам ОМС

Поможет застраховать новорожденного в системе ОМС

Окажет содействие в получении бесплатной медицинской помощи

Напомнит о необходимости пройти диспансеризацию (звонок, СМС, письмо на электронную почту)

Своевременно проинформирует о профилактических мероприятиях

Проконтролирует плановую диспансеризацию

Окажет помощь в решении спорных ситуаций с медицинскими учреждениями и врачами

Организует защиту прав всей семье в системе ОМС

Специалисты СМО "Восточно-страховой альянс" (ВСА) напоминают: в случае возникновения проблем, связанных с оказанием медицинской помощи, вам следует обратиться в круглосуточному службу защиты прав застрахованных лиц по телефонам горячей линии:

г. Владивосток 8(423) 244-68-17

г. Уссурийск 8(4234) 7-41-68

г. Лесозаводск 8(924) 428-92-12

г. Арсеньев 8(914)711-26-18

Связаться со страховым представителем можно по бесплатному телефону 8-800-333-79-03, лично в офисе или пункте выдаче полисов ОМС СМО.

Услуги оказывает ООО СМО "Восточно-страховой альянс".