В районы Сахалинской области отправились передвижные стоматологические кабинеты

Региональное министерство здравоохранения в этом году закупило 10 передвижных стоматологий
Общество 17:05
В районы Сахалинской области отправились передвижные стоматологические кабинеты. Фото: пресс-служба Правительства Сахалинской области

Пять передвижных стоматологических кабинетов отправились в районы Сахалина и Курил. Новые спецмашины, приобретенные в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", будут работать в Анивском, Долинском, Томаринском, Тымовском и Курильском районах, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Новые спецмашины соответствуют всем современным стандартам. Фургоны из изотермического материала, оборудованы автономной системой отопления. Есть и генератор, применяемый как резервный источник электроснабжения. В плановом режиме комплекс подключается к сети через фельдшерско-акушерский пункт.

— Мы делаем стоматологическую помощь на островах доступней. Обычно жителям сел, чтобы посетить специалиста, приходится ездить в райцентр. Часто – это десятки километров пути. Можно сказать, на визит к врачу уходит целый день. Мобильные комплексы во многом решают эту проблему, — отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

— Комплекс готов к использованию. Здесь и стоматологическая установка, визиограф, который необходим, чтобы провести диагностику на месте, расходные материалы на первое время, – рассказала главный врач Тымовской ЦРБ Светлана Темникова.

До последнего времени в Сахалинской области было всего лишь два таких стоматологических кабинета. Один работал преимущественно в Корсаковском районе, второй в Александровск-Сахалинском. В этом году региональное министерство здравоохранения закупило 10 передвижных стоматологий. Первая партия поступила на остров во второй половине сентября. Спецмашины уже задействуют в выездной работе в Холмском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском и Охинском районах.

Кроме того, в сентябре парк мобильных комплексов пополнили ещё пять передвижных рентген-кабинетов с флюорографами и маммографами.

— Они также отправлены в районы области. Их используют для проведения выездных обследований в сёлах. Ведётся работа и по улучшению условий, в которых оказывается медпомощь в небольших населенных пунктах. Сейчас на Сахалине возводят четыре ФАПа, – сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Иван Амбражук.

Напомним, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко на покупку оборудования и техники для областных медучреждений в этом году выделено 2,7 млрд рублей.

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