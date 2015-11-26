Да - зарплате, нет - заплате! Профсоюзы Приморья вышли на митинги

Профсоюзные митинги и пикеты прошли в 13 муниципальных образованиях Приморья

Профсоюзы Приморья вышли на митинги. Фото: пресс-служба ФППК

"Для всех работающих приморцев — РК 30%", "Молодежи — рабочие места и достойную зарплату", "Работающий человек не должен быть бедным" — под такими лозунгами вышли приморцы, представители всех отраслей края, на профсоюзные акции 7 октября. Митинги и пикеты прошли во Владивостоке, Арсеньеве, Большом Камне, Уссурийске, Артеме, Находке, Дальнегорске, Лучегорске, Кировском, Ольге, Хороле, Чугуевке и Михайловке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"На наших акциях мы актуализировали решение продолжать работать с проблемой снижения районного коэффициента. Мы уже добились многого — в новый проект постановления краевой администрации добавлены меры, которые должны компенсировать потери в зарплатах низкооплачиваемых бюджетников. Так, в документе официально закрепили, что фонд оплаты труда краевых бюджетников будет увеличен на 3,125% в южных районах Приморья и на 10% в северных и приграничных. Губернатор Приморья лично пообещал направить дополнительные трансферты муниципалитетам на эти цели. Будет создана рабочая группа с участием представителей отраслевых профсоюзов и профильных департаментов по мониторингу ситуации с выплатой зарплаты работникам. И сегодня мы направили через ФНПР предложение в Российскую трехстороннюю комиссию установить РК не ниже 30% для работников всех отраслей в Приморье и на Дальнем Востоке", — сказал заместитель председателя ФППК Дмитрий Кравченко.

Во Владивостоке в пикете на привокзальной площади приняли участие работники образования, здравоохранения, связи, культуры, строительства, жизнеобеспечения, энергетики, науки. Молодые ученые объясняли свое участие в пикете тем, что любят Приморье и связывают с ним свое будущее.

"Мы хотим развивать науку на Дальнем Востоке, создавать семьи и растить детей. И мы — за конкурентоспособные зарплаты в регионе. И установление районного коэффициента не ниже 30% для работников всех отраслей — это необходимый минимум, с которого нужно начинать", — считает сотрудник ДВО РАН Сергей Фролов.

"Не успели мы обрадоваться новой системе оплаты труда, за которую долго боролись профсоюзы, разобраться с ее нюансами, как подоспел "сюрприз" со снижением РК до 20%. В нашей отрасли работников с окладами ниже МРОТ хватает. Оклад младшего воспитателя, например, чуть больше 5 тысяч рублей, до планки минимального размера оплаты труда его "дотягивают" за счет стимулирующих. Но ведь фонд этих выплат общий. А значит, ничего не остается тем, у кого оклад выше МРОТ и кто пытается своим трудом заработать эти самые стимулирующие. Вот и получается круговорот — из одного кармана забираем, в другой кладем, это неправильно. Мы — за то, чтобы возможность достойного заработка была у всех работников образования. Именно поэтому мы участвуем в пикете", — сказала представитель дошкольного образования Владивостока Людмила Хорошавина.

Митинг в Арсеньеве собрал более 2 тысяч человек. Вместе с работниками градообразующего предприятия — завода "Прогресс" и жителями города на площадь Славы Арсеньева присутствовали глава города, председатель городской думы, депутат ЗС ПК Беспалов.

Перед собравшимися выступили лидер профсоюза ААК "Прогресс" Андрей Никулин и председатель профсоюза горных металлургов Приморья, технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков.

"Несмотря на заявления президента и правительства страны о развитии Дальнего Востока и его промышленного потенциала, мерах по привлечению населения, мы наблюдаем сокращение гособоронзаказа на крупнейшем предприятии региона и сокращение квалифицированного персонала. Мы настаиваем на том, чтобы власть обратила внимание на эти расхождения", — сказал Андрей Никулин.

Резолюция участников митинга будет направлена в правительство РФ. В требованиях документа — обеспечить заказами "Прогресс" и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса, установить РК не ниже 30% для всех работников Приморья, вернуть доступность получения звания "Ветеран труда" и внести изменения в ст. 129 Трудового кодекса, прописав, что в величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Кроме того, от руководства холдинга "Вертолеты России" участники митинга потребовали довести оклады и ставки первого разряда до МРОТ.

Полной загрузки градообразующего предприятия требовали и в Большом Камне. Здесь митинг собрал 1,5 тысячи горожан. Костяк участников составили работники ДВЗ "Звезда", обеспокоенные тем, что уже третий месяц трудятся в режиме неполного рабочего времени.

Профактивисты подошли к акции с креативом — помимо выступлений спикеров показали фрагмент постановки пьесы "Про Федота-стрельца, удалого молодца" Леонида Филатова.

Повышения реальной заработной платы и создания новых рабочих мест требовали участники профсоюзного митинга в Уссурийске. Он собрал 300 человек. Помимо горожан в нем участвовали жители соседних сел и поселков. Например, из Октябрьского района приехала делегация активистов профсоюза аграриев.

Перед участниками митинга выступили представители всех отраслевых профсоюзов, действующих на территории УГО, в том числе гражданского персонала Вооруженных сил и 322-го авиаремонтного завода в с. Воздвиженка.

"Вместе с лидерами отраслевых объединений города на трибуну поднимались учитель сельской школы, медсестра, токарь, представители других профессий. И красной нитью в выступлениях звучало требование особых условий для дальневосточников — районного коэффициента не ниже 30% для работников всех отраслей региона", — рассказала председатель Координационного совета организаций профсоюзов Уссурийского городского округа Елена Андросова.

Добавим, что Всемирный день действий профсоюзов "За достойный труд!" проводится 7 октября под эгидой Международной конфедерации труда с 2008 года более чем в 100 странах мира. Причем, по мнению Генсека МКП Шаран Барроу, Федерация независимых профсоюзов России остается лидером по количеству активистов, отмечающих Всемирный день действий за достойный труд организованными митингами, шествиями и пикетами.