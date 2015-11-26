Флагман большой химии в Приморье отметил юбилей

Коллектив горно-химического комбината "Бор" поздравили депутат ЗС ПК Сергей Слепченко и вице-губернатор Приморья Александр Костенко

Коллектив горно-химического комбината "Бор" поздравил депутат ЗС ПК Сергей Слепченко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Торжественное мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею горно-химического комбината "Бор", прошло в Дальнегорске. Со знаменательной датой коллектив и ветеранов градообразующего предприятия поздравил депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Слепченко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Развитие большой химии на севере Приморья началось в 50-е годы прошлого столетия, когда в районе п. Тетюхе (будущего Дальнегорска) было открыто уникальное месторождение боросиликатных руд. В рекордные сроки были построены рудник и обогатительная фабрика, заложен фундамент будущего горно-химического комплекса. 25 сентября 1959 года была выпущена первая тонна датолитового концентрата, эта дата и считается днем рождения "Бора". В последующие два десятилетия были введены в эксплуатацию цеха бората кальция, борной и серной кислоты, вторая очередь обогатительной фабрики, что позволило наладить полный технологический цикл от добычи руды до выпуска боросодержащей продукции.

За прошедшие годы уникальное предприятие переживало разные времена, в том числе испытывало экономические трудности, связанные с неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке, высокой себестоимостью производства. При этом до настоящего времени "Бор" сохраняет позиции одного из крупнейших в мире производителей боропродуктов.

На торжественном мероприятии, приуроченном к юбилею предприятия, прозвучало много поздравлений и слов благодарности в адрес работников и ветеранов горно-химического производства.

"Не устаю повторять, что главным богатством предприятия всегда был и остается его коллектив, — отметил генеральный директор ООО "Дальнегорский ГОК" Дмитрий Рачков. — Конечно, у такого громадного предприятия как "Бор" со сложнейшей технологией производства есть определенные трудности. Но благодаря профессионализму наших работников, их энтузиазму, высокой квалификации, мы решаем каждодневные задачи. Мы сохранили основную компетенцию по производству лучшей в мире борной кислоты и боропродукции. От лица всего коллектива хотел бы поблагодарить губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко за ту поддержку, которую нам оказывают краевые власти. Не будет преувеличением сказать, что благодаря такой поддержке мы можем планировать свое будущее".

От имени краевой администрации коллектив поздравил с юбилеем вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. Он вручил Почетные грамоты губернатора края лучшим сотрудникам предприятия, чей трудовой стаж измеряется несколькими десятилетиями.



От имени краевой администрации коллектив поздравил с юбилеем вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Со словами поздравлений обратился к коллективу и ветеранам "Бора" депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Слепченко. Он подчеркнул, что жизнь Дальнегорского городского округа неразрывно связана с предприятием. Ведь за несколько десятилетий оно стало местом работы для тысяч дальнегорцев. От стабильной производственной деятельности "Бора" немало зависит экономическое и социальное благополучие города.

Сергей Слепченко вручил работникам предприятия заслуженные награды. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие предприятия Почетных грамот Законодательного собрания Приморского края удостоены аппаратчик цеха борной кислоты Елена Химиченко, водитель автомобиля цеха по транспортировке и хранению грузов Аркадий Ревякин, оператор котельной цеха пароводоснабжения Галина Тарасова, слесарь по КИПиА управления главного прибориста Владимир Ляшков.

С юбилеем поздравили боровцев глава Дальнегорского городского округа Александр Теребилов, помощник депутата Государственной Думы В. Николаевой Светлана Артемьева, а также представители японского торгового дома "Марубени Корпорейшн", который на протяжении 40 лет является экономическим партнером дальнегорского предприятия.