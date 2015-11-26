Депутат ЗСПК Евгений Костюков принял участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

Он обсудил с коллегами вопросы законотворчества в сфере ТЭК в плане взаимодействия федерального и регионального уровней властей

Депутат ЗС ПК Евгений Костюков на форуме "Российская энергетическая неделя". Фото: предоставлено Е. Костюковым

Большое количество участников собрал форум "Российская энергетическая неделя", проходивший 2-5 октября в Москве. В форуме традиционно приняли участие руководители энергетических ведомств зарубежных стран, главы крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов Российской Федерации, ведущие международные эксперты и организации. Своими впечатлениями о прошедшем масштабном мероприятии с корр. ИА PrimaMedia поделился депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков.

Центральным событием первого дня Российской энергетической недели стало пленарное заседание "Энергетическое партнерство для устойчивого развития" с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, отметил собеседник агентства.

В ходе дискуссии участники сессии затронули вопросы развития глобального энергорынка, обсудили вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и ключевые проблемы международного сотрудничества в энергетическом секторе.

"В этом году – нам очень приятно это отметить – у нас рекордное количество гостей. Это говорит о том, что форум набирает обороты. Уверен, в основе такого интереса лежит стремление к сотрудничеству и повышению доверия. Все это нацелено на технологический прогресс ТЭК, на обеспечение энергетической и экологической безопасности планеты", – отметил в своем выступлении Владимир Путин.

Евгений Костюков принял участие в круглом столе: "Законотворчество в сфере ТЭК: основные тренды, взаимодействие федерального и регионального уровней властей".

— Цель законотворчества в области ТЭК — повышение надежности и доступности энергообеспечения всех потребителей во всех субъектах Российской Федерации. В рамках круглого стола обсудили, какие формы взаимодействия необходимо расширять, рассмотрели лучшие практики укрепления роли органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, способы вовлечения их в повестку федерального уровня в сфере ТЭК, а также опыт взаимодействия в рамках законотворческой деятельности между органами власти и отраслевым сообществом ТЭК, — рассказал Евгений Костюков.



Евгений Костюков: Цель законотворчества в области ТЭК — повышение надежности и доступности энергообеспечения всех потребителей во всех субъектах Российской Федерации. Фото: предоставлено Е. Костюковым

Парламентарий из Приморья также поучаствовал в дискуссии "Актуальные вопросы продвижения энергоэффективности и ресурсосбережения в странах Евразийского экономического союза".

— Одна из основных задач государства — обеспечить рациональные модели потребления и производства за счет эффективного использования природных и энергетических ресурсов при минимальном воздействии на климат. Это является основным принципом экономики замкнутого цикла и определяет современную модель "зеленой" экономики, — отметил Евгений Костюков.

Напомним, форум "Российская энергетическая неделя" проводится ежегодно с 2017 года. Организаторами Российской энергетической недели выступили Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке правительства Москвы.



Форум "Российская энергетическая неделя" проводится ежегодно с 2017 года.. Фото: предоставлено Е. Костюковым

В основу деловой программы форума легли дискуссии, посвященные цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития, экологической безопасности энергетического рынка

Форум за четыре дня посетили свыше 10 тысяч участников и представителей СМИ из России и 115 иностранных государств и территорий. Впервые в работе форума приняли участие представители таких стран, как Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго-Браззавиль, Конго-Киншаса, Республика Южная Осетия, Сомали, Чехия.

Основная программа форума насчитывала более 70-ти мероприятий в различных форматах, таких как пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции, встречи отраслевых специалистов и т.д. В деловой программе Форума приняло участие 417 спикеров.

— Российская энергетическая неделя дает уникальную возможность участникам обсудить перспективы развития отрасли, обменяться опытом в технологиях и инновациях в сфере ТЭК и выслушать точку зрения ведущих мировых экспертов. На форуме отмечено, что стремление к высокому уровню конкурентоспособности региона по энергобезопасности и энергоэффективности, контроль над ценами и тарифами на энергоресурсы и технологическим присоединением к энергетическим сетям сегодня являются одним из главных направлений деятельности и ответственности руководителя региона, поскольку обеспечивают социальную стабильность, комфортные условия для ведения бизнеса, инвестиционную привлекательность региона. Наряду с этим было сказано о неэффективном использовании бюджетных средств (до 30%) на местах и о непродуктивном государственном управлении в целом, о многочисленных хищениях в сфере ЖКХ. И всё это происходит в сложнейшей международной политической и экономической ситуации в мире. На одной из площадок был сделан акцент на то, что активность региональных законодателей должна возрастать в решении этих вопросов, — прокомментировал депутат Законодательного собрания Приморского края, член комитета по экономической политике Евгений Костюков.