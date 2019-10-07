"Уссурийский марафон – 2019" в Радужном объединил бегунов со всего Дальнего Востока

В микрорайоне Радужный прошел легкоатлетический "Уссурийский марафон-2019". В этом году забег празднует небольшой юбилей – 5 лет прошло с первого старта. В лучших традициях Радужного участие приняли не только взрослые, но и совсем еще юные спортсмены, а кто-то пришел на забег дружной семьей. С каждым годом участников становится все больше, в этом году зарегистрировано рекордное количество спортсменов — 350 человек, многие преодолели тысячу км лишь бы стать частью марафона. Кстати, в этот раз микрорайон Радужный встречал не только спортсменов-дальневосточников, на забег приехали с Московской области, Крыма и Якутии. О том, как "Уссурийский марафон" стал одной большой семьей для легкоатлетов, в материале корр. ИА UssurMedia.

Более 350 спортсменов приехали в микрорайон Радужный, чтобы проверить свои силы. Здесь люди разных профессий с разным уровнем физической подготовки: от профессионалов до любителей.

Нынешние состязания превзошли предыдущие количеством участников и широтой географического охвата. Провести день с пользой для здоровья в микрорайон Радужный приехали не только спортсмены-дальневосточники, но и легкоатлеты из Хабаровского края, Якутии, Крыма и даже с Московской области. Не было и возрастных ограничений, попробовать себя могли все желающие.

А начиналось все пять лет назад, тогда организатор "Уссурийского марафона" Кирилл Качан захотел сам пробежать марафон, но в Приморском крае не было ни одного бегового мероприятия. Инициативный парень не стал оставлять все без внимания, в 2015 году он организовал первый забег.

Старт "Уссурийского марафона" в 10.00 часов, но бегуны начали съезжаться в гостеприимный микрорайон Радужный задолго до начала. Многие вели за руку своих детей, уже экипированных по всем требованиям бегового спорта, ведь помимо взрослого старта был организован и детский. Для юных спортсменов организовали забег с дистанцией в 650 метров, тем более что трасса для маленьких бегунов в Радужном безопасна и комфорта.

Так маленькая Ева пришла на "Уссурийский марафон" в первый раз, правда, в спорте она далеко не новичок, девочка занимается художественной гимнастикой. Поэтому когда дедушка предложил вместе с ним принять участие в забеге, долго не думала, согласилась сразу.

После деток на дистанцию вышли уже взрослые бегуны. Их маршрут лежал от микрорайона Радужный до лагеря "Надежда" в селе Каймановка. Живописная дистанция пролегала по району, который еще называют "Легкими Уссурийска", за обширную растительность и расположение дендрария. По пути следования было несколько пунктов питания, где спортсмены получали быстрые углеводы и воду.

Смельчаков на марафонскую дистанцию оказалось не так много. Большая часть бегунов выбирала дистанции-спутники – 10 и 21 км.

Кстати, как отметил организатор "Уссурийского марафона" Кирилл Качан, основная масса людей, конечно, выбирает 10 км, это наименьшая дистанция и покоряется почти каждому человеку. Также достаточно много людей бежит 21 км, но лишь подготовленные спортсмены в районе 30 человек бегут всю дистанцию.

Житель Владивостока Андрей участвует в забеге не первый год, две недели назад он вернулся из Китая и почти сразу отправился в Уссурийск. Легкой атлетикой всерьез молодой человек начал заниматься 8 лет назад, когда переехал на кампус ДВФУ и посвятил жизнь науке, там и разбегался.

— На самом деле мы все сюда приезжаем не за победами, мы приезжаем за атмосферой. Кто-то находит новых друзей, для кого-то это повод встретиться со старыми товарищами, ведь "Уссурийский марафон" — это одна большая дружная семья, — поделился впечатлениями Андрей.

Генеральным партнером марафона выступил микрорайон Радужный, который смело можно назвать одним из самых спортивных в Уссурийске: здесь проходит множество спортивных мероприятий, всегда принимают участие в "Радуге-тур " и мемориальном велопробеге, где собирается более 350 участников.

Как отмечают спортсмены, именно территория нового современного микрорайона идеально подходит для марафона. Во-первых, он экологически чистый, во-вторых, здесь незагруженный автомобильный трафик, и, в-третьих, места вокруг живописные. Все это привлекает бегунов со всего края.

— Идея участвовать родилась два года назад, когда я жил во Вьетнаме. Спортом занимаюсь всю жизнь с самого детства, решил для себя бегать и с тех пор бегаю во всех массовых забегах, которые проходят. В "Уссурийском марафоне" принимаю первый раз участие и сегодня планирую пробежать 10 км, в следующем хочу — 21 км, — рассказал участник забега Евгений Долгов.

Кстати, постоянные участники отмечают, что для того, чтобы достойно пробежать дистанцию, необходимо готовить свой организм, хотя бы два или три раза в неделю бегать.

— Правда, помните — не надо гнаться за рекордами, стоит ставить свои личные рекорды, это уже и будет победа. Главное, чтобы это было в удовольствие, а не на износ, — добавил Евгений Долгов.



"Уссурийский марафон — 2019". Фото: Ольга Брютова, ИА UssurMedia

Результаты "Уссурийского марафона — 2019":

Женщины, 10 км: первое место — Колесник Ольга (25_Владивосток), второе место — Ткаченко Светлана (25_Уссурийск), третье место — Кирьянова Елена (25_I LOVE RUNNING, Владивосток).

Мужчины, 10 км: первое место — Андрей Сорокин (27_Атлетика, Хабаровск), второе место – Вадим Токмачёв (27_КЛБ "Дземги", Комсомольск-на-Амуре), третье место — Дмитрий Дында (25_НебудьКакГриша, Владивосток).

Женщины, 21 км: первое место — Надежда Носаненко, второе место — Инна Цветкова, третье место — Наталья Кайсарова (все победители из Владивостока).

Мужчины, 21 км: Первое место — Армен Давтян, второе место — Виктор Скударнов, третье место — Артем Неваленов (все победители из Хабаровска).

Женщины, 42 км: ервое место — Анастасия Драгунова (Владивосток), второе место — Екатерина Медведева (Комсомольск), третье место — Анастасия Григорьева (Хабаровск).

Мужчины, 42 км: Сергей Ткачев (Владивосток), второе место — Юрий Михайлов (Бийск, Саха Якутия), третье место — Павел Усик (Уссурийск).

Организаторы и генеральный партнер постарались сделать участие в марафоне незабываемым: для всех подготовлены уникальные медали, призы, вкусный плов и бананы.

Отметим, при поддержке руководства микрорайона Радужный, базы отдыха "Южная" проводятся и другие спортивные мероприятия. К примеру, стали традиционными спринт триатлон Rainbowman; мемориальный велопробег, которым по традиции открывается велосипедный сезон в Приморье, а маршрут проходит мимо микрорайона Радужный; велогонка на кубок Радужного, закрывающая велосезон.

7.10.2019