День аномалий в Партизанске: ночью падали деревья, а днём выпал снег

Местные жители считают, что покосившиеся тополи давно пора спилить
Общество 17:08
Упавший тополь. Фото: инстраграм-паблик "Мэр Партизанска"

Штормовой ветер, бушующий сегодняшней ночью в Приморском крае, основательно прошёлся по Партизанскому району. В черте города упало несколько тополей, причем два из них – на транспорт. На этом аномалии не закончились: во второй половине дня в Партизанcком и Лазовском районах выпал первый снег, сообщает ИА PrimaMedia.

Как минимум три тополя упали в Партизанске за последние сутки. Деревья повалил шквалистый ветер. Фотографиями разрушений местные жители поделились в социальной сети Instagram. Они рассказывают, что одно из деревьев упало на автомобиль Honda Fit в районе улицы 50 лет ВЛКСМ, одно – возле магазина "Богатырь", никого при этом не задев. А вот один из злополучных тополей повалился прямо на пассажирский автобус, в котором находились люди. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Жители Партизанска отмечают, что старые деревья – большая проблема города, однако никто до сих пор их так и не спилил. Местные предлагают спилить макушки тополиной аллеи, а не ждать, пока они упадут.

Но осадки в Партизанске сегодня не только в виде деревьев: в нескольких муниципальных образованиях края выпал первый снег. Интернет-пользователи делятся видео, на которых запечатлели настоящую зимнюю сказку. Всё бы ничего, но 8 октября местные её не ждали. Многие даже сомневаются, не фотошоп ли это: но проезжающие мимо водители подтверждают, что в районе Сергеевского перевала действительно выпал снег.

А вот в Арсеньеве снег уже видели. Местные жители рассказывают, что прямо сейчас там идёт град.

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