Визит губернатора Приморья Олега Кожемяко в Хасанский район расставил все точки над "I"

"Черная метка" для Ивана Степанова: отсчет пошел. Фото: Официальный сайт администрации Хасанского района Подробнее: https://primamedia.ru/news/848510/?from=8

Недавний визит главы региона Олега Кожемяко в Хасанский район, похоже, окончательно подтвердил неспособность районных властей организовать эффективное исполнение собственных полномочий. Поручения губернатора по ликвидации последствий летних тайфунов в селе Безверхово и по выплате пострадавшим жителям компенсации оказались, по сути, проваленными.

Большая часть "разбора полетов" безверховской ситуации прошла за закрытыми дверями, однако уже в ходе публичной части визита стало понятно, что на территории Хасанского района есть проблемы с управлением. И что исправить ситуацию поможет перезагрузка власти в районе, а именно грядущее образование Хасанского муниципального округа, в управлении которым Ивану Степанову места, скорее всего, не найдется. Почему, решило разобраться ИА PrimaMedia.

Прежде всего напомним, что недовольство губернатора вызвало то, что работы по восстановлению разрушенного оползнем склона в Безверхово велись без проектной документации и с нарушением строительных норм. В частности, строители забыли о системе водоотведения.Фактически косогор просто засыпают булыжниками и щебнем. Это породило волну недовольства местных жителей, которые опасались, что нагромождение камней смоет со склона первым же сильным дождем и последствия будут еще разрушительнее, чем от сошедшего в августе грязевого оползня.

Кроме того, по сообщениям приморских СМИ, контракт с подрядчиком был заключен в срочном порядке, без проведения конкурсных процедур, с гарантией оплаты за работы в размере 16 млн рублей (реализовать подобную схему позволяет режим чрезвычайной ситуации).

При этом, по словам главы Муниципального комитета Безверховского сельского поселения Надежды Вишняковой, представители администрации Хасанского района не баловали Безверхово своими визитами в течение месяца, прошедшего с момента схода оползня. Активные восстановительные работы начались в Безверхово лишь в последние дни сентября, несмотря на то, что соответствующие поручения были даны губернатором сразу же после ЧС. Когда стало известно о предстоящем в начале октября визите в Безверхово губернатора Олега Кожемяко и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в поселение прибыл глава Хасанского района Иван Степанов и провел в нем несколько дней, контролируя ход работ, сообщает "Конкурент".

К счастью для Ивана Степанова, Юрий Трутнев не приехал. Однако Олег Кожемяко и без помощи Трутнева прекрасно разобрался в ситуации, оценив качество работы главы района Ивана Степанова по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации словами: "Мы вам дали деньги, а вы нам создаете проблемы".

В результате, вдобавок к своим многочисленным губернаторским делам и заботам Олегу Кожемяко пришлось взять на себя часть обязанностей Ивана Степанова по ликвидации последствий оползня в Безверхово. Губернатор приостановил ход восстановительных работ, поручив подготовить техническое задание, где будет предусмотрено водоотведение, на чем настаивают жители Безверхово, и совместно с департаментом градостроительства Приморского края выполнить необходимые работы.

Напомним, ранее Олегу Кожемяко пришлось вмешаться в ситуацию по затянувшемуся переселению многосемейного барака в селе Безверхово по улице Октябрьской, 14, который был признан аварийным еще в 2014 году. В течение 5 лет несчастные жители терпеливо ждали перемены участи в лучшую сторону, однако дело не двигалось с мертвой точки. Не было счастья, да несчастье помогло – тайфуны, свирепствовавшие на юге Приморья все лето, а точнее, их последствия, что называется, вывели проблему жителей барака, живущих без воды и канализации, в публичное информационное поле.

В ходе августовского визита в Хасанский район Олег Кожемяко заехал и в Безверхово, на улицу Октябрьскую, 14. Пообщался с несостоявшимися переселенцами, обсудил с ними возможности приобретения жилья на вторичном рынке с помощью средств из краевой казны. Недели две спустя пресс-служба губернатора Приморья распространила информацию: "Дом на Октябрьской, 14 будет расселен в следующем, 2020 году".

Кстати, редакция ИА PrimaMedia поинтересовалась у господина Степанова (в официальном запросе), по какой причине не предусмотрено финансирование на 2020 год по муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Хасанского муниципального района" на 2020-2022 годы. Ответ главы района может быть признан образцом технического ухода от решения любой наболевшей проблемы:

В 2019 году администрация Хасанского муниципального района разработала и утвердила муниципальную программу "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья на территории сельских поселений Хасанского муниципального района". Программа рассчитана на 2020 — 2022 годы. Исполнение данной программы предусмотрено путем вступления муниципалитета на условиях софинансирования в федеральную программу "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья". Софинансирование программы в бюджете Хасанского муниципального района будет предусмотрено после того, как будет утвержден бюджет Приморского края на 2020 год, как это предписывает порядок реализации программ.

В сентябре 2019 года корр. ИА PrimaMedia прокатился по многострадальным дорогам и заброшенным весям Хасанщины. В результате появился объемный репортаж "Жемчужина и дно. Как, почему и куда скатывается Хасанский район Приморья", в котором нашлось места многому: обездоленным жителям Безверхово, "мусорным войнам", разбитым дорогам, неухоженным пляжам, неиспользованному туристическому потенциалу, борьбе местных "кланов" и проч.

— Очевидно, что в Хасанском районе – уже давно внешнее управление. По сути, районом занимаются краевые власти и финансово-промышленные группы. Причем на долю первых приходятся практически все издержки – ремонт инфраструктуры, ликвидация последствий ЧС и пр. Вторые же в целом просто получают прибыль. И понятно, на чьей стороне здесь в целом давно играет местная власть – что районная, что поселенческая. Издержки в виде оттока населения, социальной напряженности и роста беззакония, браконьерства и преступности достаются краю ("ему же за все это в случае чего перед "федералами" отвечать, а с нас какой спрос?"), а вот действительно уникальные географические, логистические, туристические и прочие преимущества территории явно приносят дивиденды только весьма ограниченному кругу лиц, — прокомментировал увиденное корреспондентом ИА PrimaMedia депутат ЗС ПК, лидер приморского отделения партии "Справедливая Россия" Алексей Козицкий. — Я уверен, что Хасанский район необходимо срочно начинать "возвращать в край". Вернуть жителям ощущение справедливости и внимание власти, а местным чиновникам – ответственность и понимание того, что некомпетентность, бездействие или беззаконие получат скорую и справедливую оценку – общественную, политическую, правовую.

Одну из таких оценок Иван Степанов уже получил. И не только от губернатора. В августе этого года аппарат антитеррористической комиссии Приморского края привлек к административной ответственности главу Хасанского района за неисполнение решения АТК региона. Как пояснили в ведомстве, при проверке работы администрации муниципалитета по исполнению требований антитеррористического законодательства, решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии Приморья выявлены многочисленные нарушения.

А была еще скандальная ситуация со срывом общественных обсуждений по проекту строительства газопровода и морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (проект резидента Свободного порта Владивосток — ООО "Восток ЛПГ").

По сути, Хасанский район застрял в 1990-х годах и его продолжают распиливать на куски и разрывать заинтересованные лица.

— Природный и бизнес-потенциал сыграл, по-видимому, с Хасанским районом плохую шутку: местная власть зачастую ведет себя так, будто население территории и его проблема – некая обуза, которую лучше ловко "сбросить" на краевые власти, а самим заниматься чем-то другим, — отметил Алексей Козицкий. – Итог такой политики закономерен: люди в районе все больше чувствуют себя оторванными от государства, здесь процветает браконьерство и "черный" бизнес, идет маргинализация населения, возникают устойчивые очаги социального недовольства. Выход, я уверен, здесь только в том, что район нужно "возвращать" в край. В Россию, по большому счету.

И начинать нужно с жесткого контроля (общественного, депутатского, прокурорского и т.д.) над тем, как выполняются свои прямые обязанности местные власти. Ну а если не выполняют, найти законные основания для смены того, кто не может обеспечить социально-экономическое развитие района, долгие годы буксующего на месте.

— Действительно, главе Хасанского района Ивану Степанову в последнее время возникает все больше вопросов. Причем не политического, а хозяйственного плана. То есть относительно исполнения его прямым полномочий. И визит Олега Кожемяко стал некоей критической массой, показавшей, что проблемы с управлением районом приобрели уже системный характер, которые, при существующем положении вещей, скорей, уже не решить, — считает политолог Павел Наливайко. – С чем это связано? Во-первых, с самой кандидатурой Степанова, который пришел к власти в районе в некий переходный период, когда в Приморье менялся губернатор и когда надо было назначить в районе хоть какого-то главу. К слову, местные депутаты назначили Степанова лишь со второй попытки. Тем не менее, ставка на него, что называется, не сыграла.

Конечно, Степанов – человек опытный, поработавший главой поселения. Только поселение – это не район. На должности главы муниципального района человек должен быть более компетентным, отметил собеседник агентства. Так, совсем недавно появилась информация, что у района есть проблемы с вхождением в государственные программы Приморского края, в частности по направлению "Образование".

— Это как раз проявление того самого системного кризиса в управлении территорией. Я полагаю, что вопрос отставки Степанова, по существу, решен. К тому же на повестке вопрос создания Хасанского муниципального округа путем объединения района с отдельными поселениями, не входившими в него. После чего должен быть избран глава округа, человек достойный и компетентный. Я думаю, господин Степанов точно не попадет в список претендентов на пост главы нового муниципального образования, — сказал Павел Наливайко.