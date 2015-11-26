Получить ипотеку под 2% смогут только приморцы, стоящие на учете как нуждающиеся

В семье не должно быть недвижимого имущества
Общество 8 октября, 17:54
Ключи. Фото: ИА PrimaMedia

Участниками программы могут стать получатели дальневосточного гектара и молодые семьи до 35 лет, которые должны стоять на учете как нуждающиеся – в семье не должно быть недвижимого имущества. Об этом рассказала начальник управления ипотечного кредитования Корпорации развития жилищного строительства Ирина Шибельбеин в эфире радио "Комсомольская правда – Приморье", передает ИА PrimaMedia

По словам Шибельбеин, на льготных условиях можно будет построить дом на гектаре, приобрести квартиру, дом на первичном или вторичном рынке. Предполагается, что банки будут выдавать кредит в размере не более 6 млн рублей сроком до 20 лет.

"Первоначальный взнос составит минимум 15%, процентная ставка – 2%. И повышать ее банки не будут", – обозначила представитель КРЖС, добавив, что в настоящее время программа находится в стадии утверждения.

Отметим, что Корпорация развития жилищного строительства выбрана региональным оператором по реализации в Приморье проекта "Дальневосточная ипотека". Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко.

Добавим, вопросы по улучшению жилищных условий решаются в Приморье также в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

Напомним, Владимир Путин на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума, которое прошло во Владивостоке 5 сентября, предложил использовать в качестве источника финансирования проекта средства госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие ДФО" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Президент дал поручение правительству до 15 декабря подготовить соответствующие поправки в законодательство РФ.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Как взять ипотеку под 2% — карточки для регионов Дальнего Востока

Раскрыт механизм выдачи ипотеки под 2% для дальневосточников

Написать автору
ипотека

Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужна

8 октября, 14:35

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

7 октября, 17:25
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia