Получить ипотеку под 2% смогут только приморцы, стоящие на учете как нуждающиеся

В семье не должно быть недвижимого имущества

Ключи. Фото: ИА PrimaMedia

Участниками программы могут стать получатели дальневосточного гектара и молодые семьи до 35 лет, которые должны стоять на учете как нуждающиеся – в семье не должно быть недвижимого имущества. Об этом рассказала начальник управления ипотечного кредитования Корпорации развития жилищного строительства Ирина Шибельбеин в эфире радио "Комсомольская правда – Приморье", передает ИА PrimaMedia

По словам Шибельбеин, на льготных условиях можно будет построить дом на гектаре, приобрести квартиру, дом на первичном или вторичном рынке. Предполагается, что банки будут выдавать кредит в размере не более 6 млн рублей сроком до 20 лет.

"Первоначальный взнос составит минимум 15%, процентная ставка – 2%. И повышать ее банки не будут", – обозначила представитель КРЖС, добавив, что в настоящее время программа находится в стадии утверждения.

Отметим, что Корпорация развития жилищного строительства выбрана региональным оператором по реализации в Приморье проекта "Дальневосточная ипотека". Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко.

Добавим, вопросы по улучшению жилищных условий решаются в Приморье также в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".

Напомним, Владимир Путин на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума, которое прошло во Владивостоке 5 сентября, предложил использовать в качестве источника финансирования проекта средства госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие ДФО" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Президент дал поручение правительству до 15 декабря подготовить соответствующие поправки в законодательство РФ.