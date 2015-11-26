Антон Бибиков: в экологических мероприятиях участвуют тысячи жителей Владивостока

Об озеленении города, незаконных вырубках и порубочных талонах рассказал представитель мэрии

Антон Бибиков. Фото: vlc.ru

Развитие города не должно наносить ущерб природе. Что в этом вопросе зависит от властей, а что от самих горожан – в интервью ИА PrimaMedia рассказал начальник городского управления окружающей среды и природопользования Антон Бибиков.

— Антон Михайлович, на дворе – разгар осени, и тем не менее, для Владивостока это вечная тема. Как в городе обстоят сейчас дела с зелеными насаждениями?

— Как и в любых крупных городах нашей страны, зеленый фонд Владивостока нуждается в постоянном уходе и заботе. А необходимость города в своём развитии, в освоении новых территорий под жилищную, промышленную застройку, требует постоянного поиска компромисса между властью, бизнесом и обществом. Процесс урбанизации города будет гармоничным тогда, когда зеленые пространства, парки и скверы станут составлять существенную долю в комплексной застройке городского пространства. При этом инструмент общественного мнения должен быть обязательным участником процессов планирования развития города. При этом говорим об объективном мнении жителей, а не о способе манипулирования мнением большинства интересами единиц.

Именно в последние годы создаваемые, в том числе в Приморье, механизмы привлечения, удержания и развития инвестиционных проектов, создание условий более удобного ведения бизнеса, как то Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, – всё это бросает вызов зелёным пространствам города Владивостока, который окружен с трёх сторон морем, а с севера города – лесным фондом, и границами Артёмовского городского округа. Вопрос "Где строиться, чтобы и еще зеленые насаждения сохранить, причем в первозданном виде" быстрого ответа, к сожалению, не находит.



Экологические мероприятия во Владивостоке. Фото: vlc.ru

— Регистрируются ли факты незаконной вырубки? Куда горожане могут сообщить о подобных фактах?

— К сожалению, во Владивостоке присутствуют и факты незаконной вырубки, повреждения зеленых насаждений, которые в разных случаях квалифицируются либо по ст.167, либо по ст.260 Уголовного Кодекса РФ. К незаконной вырубке относится как проведение работ в отсутствие оформленного разрешения на производство работ с зелеными насаждениями, так и в случае, когда срок действия такого разрешения закончился, а работы выполняются.

Если вы стали свидетелем незаконной вырубки зеленных насаждений, желательно для начала выяснить, действительно ли вырубка является незаконной. Для этого необходимо обратиться непосредственно к тем, кто проводит работы, и попросить документы, на основании которых идёт вырубка. Если вам не предоставят четкий ответ – вполне возможно, что деятельность нелегальна и об этом необходимо сообщить в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку.

Это позволит оперативно установить личность нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также вы можете предоставить фото— и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Также стоит сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

— Какие на сегодняшний день существуют штрафы за незаконную вырубку?

— За нелегальную вырубку деревьев предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. Административная ответственность грозит нарушителю в случае, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная – если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей.

Необходимо понимать, что в существующем порядке расчета ущерба от незаконного повреждения, уничтожения зеленых насаждений применяется повышающий коэффициент 5, и это означает два момента: во-первых из этого следует, что при получении разрешения на вырубку этих деревьев в установленном законном порядке этот коэффициент не применяется и, следовательно, в бюджет города получатель оплатит в 5 раз меньшую сумму. Во-вторых, повышающий коэффициент при незаконной рубке повышает значительность причиненного ущерба, а, следовательно, и строгость наказания нарушителя за совершенное деяние.

Уголовные дела и реальные сроки заключения – всё это грозит недобросовестным лицам, кто проводит работы с зелеными насаждениями без полученного в администрации города соответствующего разрешения.

— Как получить порубочный талон?

— Любые работы с деревьями, кустарниками, плодородным слоем почвы проводятся только при наличии разрешения на проведение данных работ. Это разрешение выдает управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока. Порядок обращения физических, юридических лиц, некоммерческих организаций в администрацию города для получения данного разрешения, весь перечень необходимых документов, сроки и результаты их рассмотрения сотрудниками нашего управления – все шаги и их последовательность урегулированы регламентом предоставления услуги по выдаче разрешения на работу с зелеными насаждениями. С этим регламентом всегда можно ознакомиться на сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе "Экология".

Отмечу, что закрепленная в законодательстве безусловная обязанность человека, юридического лица на компенсацию ущерба окружающей природной среде находит своё отражение и в сфере регулирования работ по вырубке зеленых насаждений на территории города Владивостока. Платность муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на вырубку деревьев и кустарников, которая заключается в денежной компенсации в бюджет города, а также строго определенный перечень дозволенных оснований для проведения работ по вырубке – всё это направленно на создание справедливого и объективного механизма регулирования деятельности по вырубке зеленых насаждений в городе Владивостоке.

Проконсультироваться по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 261-42-64. Кроме того, каждый вторник и четверг с 11 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) личный прием граждан ведет начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Телефон для согласования времени приема: 261-42-79.

Экологические мероприятия во Владивостоке. Фото: vlc.ru Экологические мероприятия во Владивостоке. Фото: vlc.ru Экологические мероприятия во Владивостоке. Фото: vlc.ru Экологические мероприятия во Владивостоке. Фото: vlc.ru 1 / 4

— Какие экологические мероприятия проводятся во Владивостоке?

— Для молодежи города Владивостока мы уже более 15 лет в рамках муниципальной программы реализовываем комплекс мероприятий экологического просвещения, образования и информирования, направленный на повышение экологической культуры и сознательности жителей города. Мы достаточно широко освещаем проводимую работу на сайте администрации города, в социальных сетях. Занимаясь со школьниками и студентами, мы приобщаем их к рациональному потреблению ресурсов и бережному отношению к окружающей природной среде. Наши комплексные мероприятия состоят из 11 направлений, которые гарантируют получение у участников не абстрактных знаний, а знаний и навыков, связанных с решением конкретных экологических проблем города и страны в целом, позволяют молодежи и жителям города стать активными участниками процесса охраны окружающей среды.

Мы работаем со школами, вузами, общественными организациями и инициативными группами, привлекаем к работе коммерческие организации и отдельных экспертов. Ежегодно участниками наших акций становятся более 12000 жителей Владивостока, а самым активным и лучшим мы присуждаем премии в различных номинациях, самым продвинутым коллективам школ вручаем ценные призы и памятные подарки!

Я всегда говорил, что бережное отношение к природе – это неотъемлемая часть патриотизма человека. Из года в год коллектив управления охраны окружающей среды и природопользования погружается в увлекательный и творческий процесс экологического просвещения и образования жителей города Владивостока.

— Как в этой работе идет взаимодействие с коммерческими структурами?

— Проводимые акции в городе Владивостоке, связанные с наведением чистоты, уборкой отдельных территорий проводятся, как правило, по двум сценариям. Либо организаторы обращаются в администрацию города с конкретными вопросами по поддержке намечаемой акции: это вывезти собранный мусор, обеспечить мероприятие инвентарем, рекомендовать территорию для проведения акции, либо мы проводим такие мероприятия в рамках целевой муниципальной программы по охране окружающей среды в городе Владивостоке. В любом случае, результатом нашей совместной с инициативными жителя и коммерческими компаниями работы являются чистые территории, пляжные зоны, места массового отдыха людей. Мы привлекаем разные слои общества всех возрастов и интересов, для участия с нами не требуется спрашивать разрешения, просто приходите и работайте в команде, мы наводим чистоту и научились это делать хорошо!

Говоря о санитарном состоянии города Владивостока, я обращаю внимание всех жителей города на солидарную ответственность в вопросах обеспечения чистоты нашей Дальневосточной столицы. Краевым законом от 9 июля 2018 года N 313-КЗ установлен порядок определения прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, в отношении которых у владельцев этих недвижимых объектов возложена ответственность, в том числе по санитарному содержанию этих территорий в надлежащем виде, в отдельных случаях по уходу за зелеными насаждениями на этих прилегающих территориях.