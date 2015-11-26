Автобусы маршрутов № 31 и 64 изменили схемы движения из-за ремонта ливневок на Борисенко

Изменения введены на период перекрытия участка дороги (СХЕМА)
Общество 09:55
Знак. Фото: ИА PrimaMedia

По просьбам пассажиров автобусы маршрутов № 31 и 64 во Владивостоке временно изменят схемы движения с 8 октября. Они будут действовать на период проведения дорожных ремонт на улице Борисенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Как сообщили в управлении транспорта городской администрации, направляясь в сторону площади Луговой, автобусы этих маршрутов будут двигаться по следующей схеме: улица Борисенко – 40 лет ВЛКСМ – 50 лет ВЛКСМ – Вилкова – Спортивная и далее по установленному маршруту.

В обратном направлении автобусы будут следовать по схеме Луговая – Спортивная – Фадеева – Борисенко и далее по маршруту.

"Такую схему предложили сами пассажиры, и автотранспортное предприятие "РосТранс" его поддержало, — пояснил начальник управления транспорта Александр Иванов. – После завершения дорожных работ на Борисенко маршруты будут прежними".

Схема движения

Схема движения. Фото: Управление транспорта мэрии Владивостока

Напомним, на улице Борисенко в минувшие выходные начался ремонт сети ливневой канализации. Он проходит на участке от Спортивной до Школьной. Здесь смонтируют новые водопропускные трубы общей протяженностью около 600 метров, восстановят смотровые колодцы и дождеприёмные камеры. По этой причине автобусы 49-го маршрута теперь ходят по улице Вилкова, а 30-го по Калинина – 40 лет ВЛКСМ и далее на Тихую. Автобусы 34-го, 39-го и 62-го маршрутов с Борисенко поворачивают на Фадеева и далее идут по привычной схеме, маршрутов № 4 и 62 — с Трудовой через 40 лет ВЛКСМ.

Участок дороги на Борисенко перекрыт до 11 ноября.

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Дорожные работы автобус

Автобусы маршрутов № 31 и 64 изменят схемы движения из-за ремонта ливневок на Борисенко

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