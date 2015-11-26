Автоэксперты составили необходимый список для автомобилистов

Раскрыты главные осенние угрозы для водителей на дорогах. Фото: pixabay.com

Осенняя листва может обрадовать туристов, но не водителей, доставив им немало проблем. О каких именно идет речь и каких неприятных сюрпризов осени ждать владельцам авто, рассказали автоэксперты.

В первую очередь опавшие с деревьев листья облепляют лобовое стекло и набиваются под щетки стеклоочистителя. Водители чаще всего не вручную их убирают, а включают "дворники", тем самым ускоряя износ резины щеток.

Мало кто задумывается, но с обувью водитель заносит в салон авто землю, прилипшие к подошве листья, которые растаптываются в труху и становятся благоприятной почвой для развития плесени и размножения насекомых.

Питательной средой для патогенных микроорганизмов листья становятся, когда попадают в систему вентиляции.

Мало того, что водитель и пассажиры дышат таким воздухом, так еще, высыхая и превращаясь в труху, опавшие листья засоряют салонный фильтр, ухудшая вентиляцию внутри машины.

Но самое страшное, что может произойти по вине опавших листьев – это ДТП. Автомобиль может легко "поскользнуться" на каше из листьев на поворотах. Колеса авто могут мгновенно потерять сцепление с дорогой, что на большой скорости чревато серьезной аварией, пишет АвтоВзгляд.

Карина Красилова