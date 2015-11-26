Желтый уровень опасности объявлен в Приморье

Во многих районах дует сильный ветер, существует вероятность возникновения и развития пожара

Ветер. Фото: ИА PrimaMedia

Желтый уровень опасности определили 9 октября российские синоптики в Приморье. Во многих районах дует сильный ветер, существует вероятность возникновения и развития пожара, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на издание "Комсомольская правда – Владивосток".

Период предупреждения о пожарной опасности будет действовать на всей территории края до 13.00 сегодня. Местами в западных районах высокий класс сохранится дольше, но экстренно оповещать о погоде жителей не требуется.

Погоду в Приморском крае сегодня определяет поле повышенного атмосферного давления. Температура воздуха до +20 градусов. Осадков, по прогнозам экспертов в гидрометеорологии, не ожидается. Ветер преимущественно берет направление с юго-запада, по шкале скорости, на протяжении суток будет достигать отметки "сильный".