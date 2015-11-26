Smart-инновации необходимо применять на основании "умного" анализа и проектирования, уверен представитель телеком-компании Максим Ситников

"Ростелеком" поделился секретами "умного" городского транспорта на Русском MeetUp-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Решение вопросов транспортной системы современного города с помощью "умных" (или smart) технологий требует таких же современных подходов к анализу существующих проблем и проектированию. Такое мнение высказал заместитель директора макрорегионального филиала — директор по интеграционным проектам МРФ "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Максим Ситников в ходе дискуссии "Умный город. Инновации для городской среды. Как цифровые технологии могут изменить жизнь горожан", которая прошла в рамках программы Русского MeetUp-2019 (Владивосток, 4-5 октября). Также при использовании различных систем мониторинга и управления транспортными потоками в городе конечной целью, по оценке Ситникова, должен быть не рост сборов штрафов за нарушения, а снижение аварийности и повышение уровня безопасности и комфорта городской среды.

В дискуссии приняли участие представители ДВФУ, мэрии Владивостока, федеральных и международных телекоммуникационных и IT-компаний, а также эксперты-урбанисты из Москвы, представляющие, в частности, Центр городских проектов "Штаб" и компанию CTO Habidatum.

Модератор мероприятия директор владивостокского МКУ "Градостроительное планирование территорий" Анастасия Размахнина предложила экспертам обсудить чрезвычайно актуальную для многих российских городов тему управления транспортными системами и использования "умных" технологий для решения проблем пробок, аварийности, износа дорожной инфраструктуры и в целом повышения комфортности и безопасности городской среды.

Основными проблемами в достижении этих целей участники дискуссии назвали несогласованность уже существующих систем управления дорожным движением, сложности в получении необходимых для анализа конкретных ситуаций данных, а также низкую культуру в отношении к городским пространствам самих жителей.

Например, управляющий партнер Центра городских проектов "Штаб" Лёля Жвирблис отметила, что на сегодняшний день в Москве действуют три не связанные друг с другом системы сбора данных о транспортных потоках, в то время как подобной системы для изучения пешеходной логистики просто нет.

Илья Кардаильский, эксперт по проектированию наземного городского пассажирского транспорта, и Вадим Смахтин (CTO Habidatum) акцентировали внимание на том, что из-за отсутствия качественной и прозрачной системы сбора данных сильно страдает анализ городской логистики, что, в свою очередь, отражается на качестве "умных" проектов, которые, по наблюдениям спикеров, зачастую не дают ожидаемых эффектов в виде снижения аварийности, разгрузки дорожной сети или же просто повышения уровня комфорта горожан.

Также отдельную дискуссию вызвал и вопрос о том, за чей счет должны реализовываться "умные" проекты и каким образом можно расширить участие в этом процессе бизнеса.



Максим Ситников. Фото: ИА PrimaMedia

Максим Ситников, директор по интеграционным проектам макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком", опираясь на опыт телеком-компании, отметил, что для эффективного действия "умных" технологий необходим комплексный подход к их выбору и применению, а также создание единой экосистемы.

"Положительные примеры достижения целей есть. Например, в Нижегородской области, где мы установили большое количество комплексов фотовидеофиксации, за 6 лет в зоне действия этих комплексов не было зафиксировано ни одного ДТП с летальным исходом, а общая аварийность снизилась более чем на 30%, — рассказал Ситников. — И здесь важно то, что в центре внимания этого и подобных проектов — именно человек и его безопасность".

Представитель "Ростелекома" также отметил, что на сегодняшний день многие ранее использовавшиеся методики оценки того, где и для чего в городах необходимо применение "умных" технологий в регулировании и управлении дорожным движением, в значительной степени устарели. Например, использование автоматизированных систем управления дорожным движением (так называемые "умные светофоры") зачастую не являются панацеей для решения проблем пробок.

"Есть, как я считаю, немного ошибочное мнение, что, если установить автоматизированную систему, то город вздохнет, и все поедут. Но эффективность подобных систем с каждым годом снижается. Потому что, во-первых, количество автомобилей растет. И во-вторых, такой пример. В Москве на 1 тысячу человек приходится 300 автомобилей, а во Владивостоке на 1 тысячу жителей — 500 автомобилей. Но улицы в Москве шире и развязок больше, чем здесь. Это говорит о том, что к вопросу организации "умного транспорта" необходимо подходить индивидуально и комплексно".

Здесь, по словам эксперта, действительно возникает необходимость интеграции всех источников данных, чтобы принятие решения о применении той или иной технологии базировалось на серьезном и качественном анализе проблемы и способов ее решения. Значительный "рывок" в сборе данных, в частности, может дать оснащение автотранспорта специальными датчиками, использование баз данных страховых компаний, которые уже используют такие технологии, предлагая автовладельцам существенные скидки за участие в программах дистанционного мониторинга.

"И как раз все эти системы должны быть объединены в одну экосистему, должны обрабатываться и храниться в одном месте, — резюмировал Максим Ситников. — Также здесь есть значительное окно возможностей для привлечения бизнеса к участию в формате государственно-частного партнерства в проектах "умного города", поскольку значительный объем этих данных представляет интерес для бизнеса, может быть монетизирован. Соответственно, такая синергия дает возможность делать городскую среду максимально комфортной и удобной для населения".

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошли сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум. В мероприятиях приняло участие около 3 тысяч человек. К работе площадки были приглашены международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ). Генеральный партнер — ПАО "Ростелеком". Официальный поставщик воды — компания Slavda Group.