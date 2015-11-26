Предложения профсоюзов Приморья учли в новом постановлении о районном коэффициенте

За тем, чтобы зарплаты бюджетников не снизились, профлидеры и краевая власть будут следить вместе
Политика 13:58
Митинг. Фото: пресс-служба ФППК

Постановление №565-па о районном коэффициенте, которое вызвало большие разногласия между профсоюзами и администрацией Приморского края, признано утратившим силу. В проекте нового документа учтены предложения профсоюзов и конкретизированы заградительные меры для того, чтобы краевые бюджетники не потеряли в зарплатах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Также по распоряжению губернатора создана межведомственная рабочая группа по мониторингу заработных плат работников, которых напрямую затрагивает постановление, и утвержден ее состав. Представители отраслевых профсоюзов и профильных департаментов будут вместе контролировать ситуацию на предприятиях, где системы оплаты труда подвергнутся изменениям. Возглавит рабочую группу первый вице-губернатор, курирующий вопросы финансов, Вера Щербина.

"Мы видим, что глава региона Олег Кожемяко держит слово. Во время трехчасового разговора с представителями профсоюзов на тему районного коэффициента он пообещал сделать все для того, чтобы краевые бюджетники не пострадали. В том числе, направить дополнительные средства в муниципалитеты на эти цели. Теперь наша общая задача — убедить федеральный центр установить в Приморье и на Дальнем Востоке в целом районный коэффициент не ниже 30% для работников предприятий всех форм собственности. Будем делать это через Российскую трехстороннюю комиссию при поддержке ФНПР", — сказал председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков.

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