Дальневосточный IT форум - в цифрах, цитатах и фотографиях

ИА PrimaMedia подводит итоги главного события IT отрасли региона (ФОТО; ВИДЕО)

Для гостей форума подготовили более 80 секций с участием известных евангелистов IT отрасли. Фото: ИА PrimaMedia

"В будущем нас ждет только цифровое развитие", — сошлись во мнении участники пленарной дискуссии, с которой открылся Дальневосточный IT форум. Во Владивостоке он проходит с 2014 года, но в этом году впервые стал настолько масштабным событием. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошли сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 (12+) и Дальневосточный цифровой форум(12+). ИА PrimaMedia подводит итоги главного события IT отрасли региона.

Предыстория

Интерес к IT отрасли в Приморье всегда был высок: свою роль играла близость к информационно-развитым рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь открывались совместные предприятия, где был востребован опыт программистов, которых готовили приморские вузы. В 2014 году медиахолдинг PrimaMedia впервые выступил соорганизатором крупнейшего форума ИТ-отрасли Дальневосточного региона Дальинфоком. В тот год началась реализация в крае стратегии развития информационного общества на 2014-2020 годы, и создание коммуникативной площадки для ИТ-сообщества было крайне актуально.

На протяжении 5 последних лет форум рос и развивался, к нему присоединялись новые партнеры. В связи с изменением задач, стоящих перед отраслью, и в поисках новых форматов, в 2017 году Дальинфоком трансформировался в Русский MeetUp — форум, целью которого стало создание площадки для встречи разработчиков программного и аппаратного обеспечения и их потенциальных потребителей.

В 2019 году организаторы решили объединить усилия и сделать одно общее мероприятие, которое соберет на своей площадке международных, федеральных и региональных экспертов в области информационных технологий, руководителей ведущих предприятий IT отрасли, представителей органов государственной власти, молодых специалистов, IT разработчиков, стартаперов, инвесторов, представителей научного сообщества.

Рекордные цифры

Усилия организаторов не прошли даром, в этом году Дальневосточный IT форум поставил рекорд по количеству участников. На мероприятие зарегистрировалось 3 тысячи человек, посетили форум около 3,5 тысяч человек.

Двухдневная программа форума разделена на 13 тематических треков: цифровое пространство городов будущего, интернет-маркетинг , кибербезопасность , VR/AR, нейротехнологии, IT в медицине, цифровые технологии в транспортной отрасли, большие данные и искусственный интеллект, кадры для цифровой экономики, разработка игр совместно с компанией Epic Games и другие. Такое количество обусловлено тем, что организаторы хотели дать каждому гостю возможность выбрать для себя интересную и полезную секцию.

Для гостей форума подготовили более 80 секций. Фото: ИА PrimaMedia На мероприятие зарегистрировалось 3 тысячи человек, посетили форум около 3,5 тысяч человек. Фото: ИА PrimaMedia Будни Дальневосточного IT форума. Фото: ИА PrimaMedia На мероприятие зарегистрировалось 3 тысячи человек, посетили форум около 3,5 тысяч человек. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Для гостей форума подготовили более 80 секций с участием известных евангелистов IT отрасли: министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова,профессора Университета Ханьян, Консультанта Корейской ассоциации продвижения индустрии блокчейна Мен Рюль Цой, генерального директора "ДНС Групп" Дмитрия Алексеева, директора департамента бизнес-решений и инноваций, Orange Business Services Россия и СНГ Робина Де Кейзера,директора по развитию бизнеса с финансовыми организациями / IBM Global Business Services — IBM iX Романа Сургунда, тимлида в компании INGIPRO, организатора фронтенд-митапов в Новосибирске Даниила Оношко, ведущего разработчика MyTona Владимира Машенцева,технического директора в компании Habidatum Вадима Смахтина, менеджера по мероприятиям и коммуникациям Epic Games в России и СНГ Романа Горошкина и других. Всего в мероприятии приняли участие более 115 спикеров.

И еще немного любопытных цифр: в подготовке форума организаторам помогали 40 волонтеров Дальневосточного Федерального университета. В течение двух дней участники форума выпили 3 тысячи бутылок воды, предоставленные компанией Slavda Group. Компания не первый год является официальным поставщиком воды мероприятия. А еще гости форума получили 20 часов живого общения, расширение мышления и возможность окунуться в тренды передовых технологий.

Цитаты церемонии открытия

Торжественное открытие IT форума было посвящено теме цифровизации регионов и создания центра цифрового развития на острове Русский. В торжественном открытии приняли участие ректор ДВФУ Никита Анисимов, врио вице-губернатора Сергей Максимчук, вице-президент — директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов и председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов.

Сергей Максимчук передал приветственное слово от губернатора Приморского края, а также отметил в своем выступлении, что администрация Приморского края сейчас уделяет особое внимание цифровой трансформации и переобучению сотрудников.

"Цифровые технологии являются тем катализатором развития, который нам дадут кратный рост эффективности и улучшения жизни. Поэтому мы все осознаем важность этой работы, уделяем особое внимание воспитанию кадров, изменению культуры текущих сотрудников, их переобучению и в целом, подходим комплексно к вопросу цифровой трансформации во всех отраслях жизнедеятельности Приморского края и Дальневосточного федерального округа в целом", — рассказал Сергей Максимчук.



Врио вице-губернатора Сергей Максимчук. Фото: ИА PrimaMedia

На торжественной церемонии открытия Администрация Приморского края подписала соглашения с компанией Яндекс и с АО "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина". В рамках соглашения предполагается реализация в Приморском крае проекта "Яндекс.Лицей". Это интенсивный двухлетний курс обучения программированию для учеников 8–9 классов. В сфере туризма и культуры предполагается размещение информации об объектах, имеющих привлекательность для туристов, информации на площадках компании Яндекс.



Администрация Приморского края подписала соглашения с компанией Яндекс и с АО "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина". Фото: ИА PrimaMedia

Открытие форума завершила пленарная дискуссия "Цифровизация регионов. Центр цифрового развития на острове Русский". В рамках дискуссии эксперты обсудили ключевые вопросы по подготовке кадров для цифровой экономики и вопросы сотрудничества университетов с крупными технологическими компаниями.

Управляющий директор, начальник Центра исследования данных ПАО Сбербанк Андрей Черток в своем выступлении отметил важность взаимодействия университетов с крупными компаниями.

"Мы как технологическая компания чувствуем большой кадровый голод, который будет только развиваться. Пока что текущие способы подготовки кадров не соответствуют запросам компаний. Поэтому мы видим в дальнейшем в этом кризис. Конечно, сейчас появляются новые типы профессий и задач, которые нужно решать. И кроме этого, большую роль играют постановщики задач – менеджеры, которые понимают возможность применения цифровых технологий, в частности искусственный интеллект. Поэтому массовое переобучение менеджеров и донесение до них, что такое цифровые технологии – это большая задача", — сказал Андрей Черток.

Также позицию Андрея поддержали генеральный директор "ДНС" Дмитрий Алексеев и вице-президент "Яндекс" Игорь Алексеев.

"Я убежден, что никакого развития, кроме цифрового, в предстоящем будущем не может быть", — отметил Дмитрий Алексеев.

А Игорь Алексеев рассказал, что "Яндекс" планирует сотрудничать с ДВФУ. Именно совместные проекты помогают направить университеты в правильное русло и показать, какие специалисты нужны бизнесу.

Пленарная дискуссия "Цифровизация регионов. Центр цифрового развития на острове Русский". Фото: ИА PrimaMedia Участники пленарной дискуссии. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Генеральным партнером форума выступила компания "Ростелеком".

"Мы традиционно участвуем в этом мероприятии в качестве генерального партнера. Сегодня мы вкладываемся в развитие цифровой инфраструктуры, цифровых платформ и, конечно, кадрового потенциала. Участие в таких форумах помогает обменяться опытом с коллегами, найти новые решения актуальных проблем. Форум дает рывок цифровому развитию Дальнего Востока", — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.

Дискуссии о "цифре"

Первый день форума состоял преимущественно из панельных дискуссий, охватывающих разные вопросы IТ отрасли. Представители крупного бизнеса размышляли о городах будущего, концепции "умного города" и её внедрение в регионах России. Свой взгляд на технологии для "умного" города представили "Ростелеком", "МегаФон", Сбербанк, МТС, "Вымпелком".

Отдельный блок программы был посвящен цифровым технологиям в транспортной отрасли. Участники обсудили долгосрочные приоритеты развития экономики Приморского края в сфере транспортной инфраструктуры и поделились опытом внедрения инновационных технологий в судоходстве на примере российских и международных компаний. Куратором блока выступила компания — интегратор IT сервисов Orange Business Services.

— Дальний Восток – один из ключевых российских рынков для Orange Business Service, и мы рады, что в регионе состоялся форум, целиком посвященный цифровизации как основному катализатору развития всего Дальнего Востока. Мероприятие стало отличной площадкой для прямого диалога бизнеса, властей и высокотехнологичных компаний. В частности, нам удалось поделиться глобальным опытом Orange по комплексным проектам цифровой трансформации городов в разных странах мира, а также рассказать об успешных кейсах и новых решениях в области логистики и судоходства. Технологии умных городов повысят качество жизни и конкурентоспособность дальневосточных населенных пунктов, а развитая логистика станет интенсифицирующим фактором для роста других отраслей экономики, — отметил директор по развитию региона Урал, Сибирь, Дальний Восток, Orange Business Services Александр Маликов.

Отдельный блок программы был посвящен цифровым технологиям в транспортной отрасли. Фото: ИА PrimaMedia Отдельный блок программы был посвящен цифровым технологиям в транспортной отрасли. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

IT технологии распространяются с оглушительной скоростью и охватывает новые отрасли. Не отстает от тенденций времени и медицина, в которой в последнее время произошли буквально тектонические сдвиги: ЕГИСЗ, непрерывное медицинское образование и телемедицина. Внедрение технологий в медучреждения Дальнего Востока обсудили на секции "ИТ в медицине".

Внедрение технологий в медучреждения Дальнего Востока обсудили на секции «ИТ в медицине». Фото: ИА PrimaMedia Внедрение технологий в медучреждения Дальнего Востока обсудили на секции «ИТ в медицине». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

А в рамках трека "Инновации в медицине: нейротехнологии, VR/AR, интерфейсы с обратной связью, роботизированные средства реабилитации" были представлены инновационные разработки Медицинского центра Дальневосточного федерального университета.

Врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ, аналитик Центра НТИ по нейротехнологиям , VR/AR Артур Биктимиров рассказал о таких проектах, как устройство для лечения эпилепсии, создание цифровой платформы для людей с болезнью Паркинсона, инвазивная стимуляция спинного мозга, а также создание программно-аппаратного комплекса реабилитации на базе костюма с элементами обратной связи (Teslasuit).

"Технологии виртуальной реальности — это вызов современной реабилитации, основной задачей которой является восстановление жизнеспособности. Но на самом деле сфера применения VR в реабилитации очень ограничена. Teslasuit ― с огромном количеством датчиков. Его особенностью является связь между мозгом и частями тела, где произошла "поломка". Цель костюма ― заполнить информационную пустоту, распознать дефект и подобрать специальную программу реабилитации, а также создать обратную связь для получения объективной информации о процессе", ― рассказал клинический и научный консультант Teslasuit Владислав Лукашевич.

Центр НТИ по нейротехнологиям и VR/AR был создан в ДВФУ по результатам победы в грантовом конкурсе, который провели Министерство образования и науки России, АСИ и РВК в 2017 году. К 2021 году должна появиться не только конкурентоспособная платформа для разработки продуктов в области VR/AR, но и мощное профессиональное сообщество, действующее на принципах open source, формирующее собственные рыночные стандарты и представляющее питательную почву для мирового уровня IT-компаний родом из России.

Создание компьютерных игр

В течение двух дней форума участники обсуждали практические применения передовых продуктов и сервисов. Отдельный трек программы подготовила компания Epic Games из США. На Русском MeetUP разработчики игр провели обучающие лекции, а также мастер-класс по созданию прототипа игры на Unreal Engine 4.

Как создавали Manastorm: Arena of Legends поведал на одной из секций ведущий разработчик компании MyTona Владимир Машенцев. В своем выступлении разработчик рассказал, что нужно для разработки игры, какую цель ставила их компания, как эволюционировала играла во время создания и почему разработка игр – это бизнес, а не хобби. Manastorm – это игра в жанре Arena Brawler с динамичным и захватывающим геймплеем.

"По количеству вопросов я могу сказать, что все прекрасно – аудитория охотно задавала вопросы. Видно, что тематика доклада людей интересует, ну и в целом индустрия игр. И я считаю, что это важно. На цифровом форуме у нас появилась прекрасная возможность интегрировать свою площадку. Благодаря этому игроки, которые давно следят за нашей работой, смогли пообщаться с разработчиками в живую. Мы живем в таком мире, где можно знакомиться с интересными для тебя компаниями на форумах", — рассказал Владимир Машенцев.

Владимир Машенцев. Фото: ИА PrimaMedia Как создавали Manastorm: Arena of Legends поведал на одной из секций ведущий разработчик компании MyTona Владимир Машенцев. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Компания MyTona также представила свой стенд с игровыми проектами и эксклюзивным мерчем.

"Мы участвуем в данном форуме второй год подряд. В прошлом году мы представляли свою компанию, было больше ознакомительные секции, так как это была наша первая встреча. А в этом году мы приехали поговорить больше о наших проектах. Два дня наш стенд работал на форуме, мы рассказывали о наших проектах. На месте наша аудитория могла протестировать наши игры, а также узнать о наших вакансиях и о возможностях, которые мы можем дать. Мы выдавали анкеты – это для тех, кто у нас планировал пройти стажировку и для тех, кого интересовала вакансия в нашей компании. Отмечу, что для многих людей бывает именно интереснее физический контакт, знать в лицо этих людей, кто там работает.

В связи с тем, что на форуме первый раз открылась секция GameDev, конечно, мы хотели участвовать в этом, так как мы на этом рынке находимся. Мы заинтересованы в том, чтобы нас знали и также о наших проектах. Те люди, которые уже были знакомы с нашими играми могли подробнее узнать о нас, задать вопросы", — рассказала маркетолог компании Инна Румянцева.

Заставил IT форум задуматься над темами для выступлений и команду разработчиков игр GameForest. Разработчики GameForest сделали шаг в сторону лекций-туториалов. Lead Programmer Григорий Алексанин объяснил, почему не надо писать свой игровой движок, Game designer Игорь Васильев помог найти полезные для работы гейм-дизайнера скиллы, а Lead Game Designer Михаил Петров рассказал, как создавать идеи профессионально.

Разработчики GameForest сделали шаг в сторону лекций-туториалов. Фото: ИА PrimaMedia Лекции от GameForest. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

По мнению участников Дальневосточного IT форума блок, посвященный созданию и разработки компьютерных игр, был одним из самых оживлённых и удерживал внимание аудитории до самой последней лекции.

Баттлы и искусственный интеллект

Традиционно в рамках форума ученые Дальневосточного федерального университета сразились в научной битве Science Slam. В формате речевого баттла на сцене коворкинга "Аякс" научные сотрудники доступно и остроумно рассказывали о своих исследованиях.

На Science Slam выступили преподаватели и руководители таких исследовательских направлений ДВФУ, как биомедицина, ядерная физика, почвоведение, нанотехнологии и нейрохирургия.

По решению зала победителем баттла стал заведующий центром геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ Александр Каганский, который объяснил, почему биоразнообразие – это залог развития фармакологии, и о том, что привело его с Маврикия на Дальний Восток.

Научная битва Science Slam. Фото: ИА PrimaMedia Научная битва Science Slam. Фото: ИА PrimaMedia Научная битва Science Slam. Фото: ИА PrimaMedia Участники Дальневосточного IT форума. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Мастер-классы для программистов и разработчиков, объединенные в конференцию VLDC, стали частью интерактивной программы форума. Как адаптировать сайты под разные браузеры, рассказал тимлид в компании INGIPRO, организатор фронтенд-митапов в Новосибирске Даниил Оношко. Разработчик Junior Ruby on Rails Кирилл Ковтун научил программистов отдыхать от клавиатуры и монитора и проведел мастер-класс по IT медитации. Также в рамках VLDC live прошли воркшопы по оценке контроля качества программного обеспечения и переходу с монолитной архитектуры на микросервисы. В числе спикеров конференции – разработчик в торговой сети РЕМИ Яна Лугина, руководитель отдела контроля качества ПО "Монастырев и Ко" Анастасия Лапшина и др.

В рамках форума Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Подобные мероприятия пройдут в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге. Центральным событием форума Artificial Intelligence Journey станет двухдневная конференция AI Journey в Москве 8 и 9 ноября.

Участники Дальневосточного IT форума. Фото: ИА PrimaMedia Участники Дальневосточного IT форума. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Сотни участников погрузились в мир больших данных, нейросетей и кодов. Специалисты Сбербанка показали свои разработки и научили применять искусственный интеллект в различных сферах бизнеса и повседневной среде. Никаких скучных лекций, динамичные презентации содержат только реально работающие схемы. Компьютерное зрение, анализ текстов, распознавание речи. С каждым днем источники данных увеличиваются, и их количество также растет.

— Применение искусственного интеллекта в Сбербанке позволяет улучшать клиентский опыт и повысить внутреннюю эффективность. Создаются удобные и "умные" продукты, совершенствуется скорость и безопасность операций, машинам передается вся рутинная работа. В банке нет ни одного процесса, в котором бы не применяли искусственный интеллект — это наша стратегия развития. Мы хотим поделиться своими знаниями и вместе двигаться вперед, — отметил управляющий директор – начальник центра исследования данных Сбербанка Андрей Черток.



Управляющий директор – начальник центра исследования данных Сбербанка Андрей Черток. Фото: ИА PrimaMedia

15 тем и около четырехсот слушателей, большинство из которых студенты Школы цифровой экономики ДВФУ, которой дал старт в прошлом году президент банка Герман Греф. Фактически на конференции прошла подготовка кадров для цифровой экономики, за которой стоит будущее.

Можно до бесконечности перечислять все события Русского MeetUp и Дальневосточного цифрового форума, но лучше один раз увидеть...