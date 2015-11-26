Медицинская площадка развернулась в торгово-развлекательном центре "Мега Березка"

Южносахалинцы проверили свое здоровье без очередей и талонов. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia

Комплекс выездных мероприятий по обследованию сердечно-сосудистой системы жителей Южно-Сахалинска на определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний стартовал в областном центре в среду, 9 октября. В течение дня каждый желающий, при помощи специалистов Сахалинского областного центра медицинской профилактики, мог пройти комплексное обследование и проверить основные показатели своего здоровья. Медицинская площадка работала с 10.00 до 15.00 на втором этаже ТРЦ "Мега Березка". В следующий раз пройти бесплатное обследование (18+) можно будет в этом же месте 17 и 18 октября, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

На втором этаже торгово-развлекательного центра развернулся своеобразный медицинский кабинет. В нем расположилась бригада медсестер, в задачу которых входит проведение комплекса анализов, замеров и обследований: измерение артериального и внутриглазного давления, процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме, экспресс-анализ холестерина и глюкозы в крови, а также экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. После получения результатов для каждого человека индивидуально разрабатывается план по сохранению здоровья, а в случае обнаружения заболевания, пациента направляют на лечение по месту проживания.



Южносахалинцы проверили свое здоровье без очередей и талонов. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia

— Не могу сказать, что меня что-то беспокоит. Но я придерживаюсь мнения, что лучше предупреждать развитие, нежели потом, спохватившись, идти в больницу с заболеванием. И здесь действительно есть отличная возможность пройти обследования, не потратив на это много времени, — поделилась мнением южносахалинка Альбина Изотова

Как рассказала заведующая центром здоровья Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Моржова, торговый центр для размещения медицинской площадки был выбран не случайно. Сердечно-сосудистые заболевания лидируют по смертности в России, поэтому было решено выйти в место с повышенной проходимостью, чтобы обследовать как можно больше жителей.

Напомним, в следующий раз площадка будет работать 17 и 18 октября. Специалисты отмечают, что за три часа до обследования желательно не есть и не курить. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.