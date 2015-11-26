У детей Приморья появится Кибердруг

С правилами безопасного поведения в сети дошколята познакомятся при помощи настольной игры

Кибердруг. Фото: Предоставлена организаторами

Проект по обучению детей в возрасте 4-6 лет правилам безопасного поведения в сети с помощью настольной игры "Кибердруг" реализуется в Приморком крае. Его организаторами являются АНО "Консалтингово-просветительский центр "Фестиваль" и региональная команда федерального проекта "Безопасный Интернет" при поддержке департамента внутренней политики Приморского края и депутата Государственной Думы РФ Сергея Сопчука

Среди экспертов, которые работают над созданием полезной для подрастающего поколения игры, руководитель проекта "Безопасный Интернет" в Приморском крае Майя Шалунова, врач-педиатр, микрокинезотерапевт, психолог Оксана Лосова, психолог, руководитель центра образовательных технологий "Дела" Сергей Нападий, воспитатель подготовительной группы МБДОУ "Детский сад № 185 г. Владивостока" Надежда Николаева, ведущий специалист по технической защите информации одной из крупнейших приморских it-компаний в сфере информационной безопасности Максим Губарец и координатор Медиабратства "Киберволонтеры" Мария Лагунова.

Как объяснила актуальность проекта Майя Шалунова, у 54% детей в возрасте 4-6 лет уже есть свой смартфон или планшет, при этом к окончанию дошкольного образовательного учреждения у многих детей уже есть свои страницы в соцсетях, а в начальных классах этот показатель достигает 43%:

"Цифровые технологии открывают безграничные возможности для развития и воспитания детей, получения ими уникальных знаний и навыков, без которых уже может быть немыслимо успешное профессиональное будущее современного человека. Однако глобальная паутина, особенно при бесконтрольном ее использовании, таит в себе и большое количество опасностей, способных нанести вред психологическому и физическому здоровью подрастающего поколения. Поэтому знания о правилах безопасного сетевого поведения необходимо закладывать, начиная с дошкольного возраста, используя методики, предназначенные для развития детей этой возрастной категории".

В рамках проекта специалистами будет разработана уникальная игровая методика, позволяющая познакомить детей дошкольного возраста с азами информационной безопасности. Но прежде чем будет напечатан весь тираж настольной игры, она пройдет апробацию в рамках фокус-групп.

А уже в следующем году эксперты проекта намерены провести образовательные семинары и мастер-классы по применению методики в 50 дошкольных образовательных учреждениях Владивостока, Уссурийска, Надеждинского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хасанского районов Приморского края. При этом каждый детский сад бесплатно получит по два экземпляра настольной игры "Кибердруг" для дальнейшего применения методики в образовательном процессе.