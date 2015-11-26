На маршрут № 29 во Владивостоке выпустили дополнительный автобус

Он выходит на линию во время наибольшего пассажиропотока: утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 20.00

Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Дополнительный автобус выпустили на маршрут № 29 "ТЦ "Изумруд" — Воевода" во Владивостоке. Он выходит на линию во время наибольшего пассажиропотока: утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 20.00. Такое решение принято по просьбам горожан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, маршрут № 29 обслуживает муниципальное предприятие "ВПОПАТ № 1". До недавнего времени здесь выходило на линию три автобуса, теперь их стало четыре.

"Мы пошли навстречу горожанам и с выходом еще одного автобуса намерены снять нагрузку на маршрут", — рассказал директор МП "ВПОПАТ № 1" Игорь Гнедько.

Напомним, в этом году администрация города закупила 102 новых автобуса. Часть из них уже прибыла в краевой центр и постепенно выходит на маршруты. 26 автобусов марок "ПАЗ" и "ЛиАЗ" уже в работе. Это современные транспортные средства, отвечающие всем требованиям комфорта и безопасности. В каждом из них установлено оборудование системы ГЛОНАСС, работают автоинформаторы и терминалы безналичной оплаты. Все машины оформляют на баланс муниципального предприятия "ВПОПАТ № 1".

Модернизация общественного транспорта во Владивостоке находится на особом контроле у главы города Олега Гуменюка.

"Общественный транспорт – визитная карточка столицы Дальнего Востока, — считает он. – И мы приложим максимум усилий для того, чтобы нам не было стыдно перед гостями. Но в первую очередь новые автобусы приобретаем для горожан. Они этого достойны".