главный праздник пройдет во Владивостоке на Спортивной набережной

Акробатический рок-н-ролл и казачьи гуляния: Приморье готовится отметить день рождения. Фото: https://www.primorsky.ru/

День рождения Приморского края отметят в воскресенье, 20 октября. В честь 81-й годовщины края для жителей и гостей Приморья готовят праздничную программу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации департамента культуры, главный праздник пройдет во Владивостоке на Спортивной набережной.

"Состоится традиционный концерт, на котором выступят творческие коллективы Приморья – духовой оркестр Приморского колледжа искусств, танцевальные ансамбли, региональное отделение Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, представители которого проведут мастер-классы для всех желающих. Запланирован пленэр детской школы искусств, в рамках которого юные художники будут рисовать портреты гостей праздника и дарить им на память", – сообщили в ведомстве.

На площадке у амфитеатра раскинется выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и уже полюбившаяся жителям края фотосушка – любой желающий сможет принести снимки о любимом крае и повесить их "сушиться".

"Мы также пригласили участвовать в торжестве деятелей из муниципалитетов, которые представят свои площадки. Так, на празднике соберутся представители села Вольно-Надеждинское – станичное казачье общество “Аркуда”, национального парка “Бикин”, общественной организации Уссурийского казачьего войска “Союз казачества Дальнего Востока”, которые проведут мастер-классы по владению шашки и побалуют гостей праздника традиционными угощениями", – подчеркнула директор департамента культуры Елена Бронникова.

Организаторы праздника также предусмотрели площадку для спортивных игр. Она включит в себя поле для мини-футбола и две площадки для стритбола.

Празднование Дня Приморского края состоится в воскресенье, 20 октября, на Спортивной набережной (амфитеатр, пространство вокруг фонтана) с 12.00 до 16.00.

Справка: 20 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский регионы. В этот день Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.