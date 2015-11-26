Профсоюзы - за рост минимальной зарплаты в Приморье

В крае идет работа над проектом нового трехстороннего соглашения
Общество 18:08
Профсоюзы - за рост минимальной зарплаты в Приморье. Фото: пресс-служба ФППК

Профсоюзы вместе с социальными партнерами работают над проектом очередного соглашения о регулировании социально-трудовых отношений между профобъединениями, работодателями и администрацией Приморского края на 2020-2022 годы. Его планируется подписать в январе будущего года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Соглашение определяет рамки социального партнерства и держит под контролем власти, профсоюзов и бизнеса всю сферу трудовых отношений в регионе. Именно этот документ является основой для коллективных переговоров по заключению отраслевых соглашений в Приморье и определяет уровень социальной защиты работающих приморцев.

Главный вопрос, который волнует профсоюзную сторону — повышение уровня заработной платы в Приморье.

"Если нам удастся убедить социальных партнеров подписать соглашение о минимальной зарплате и установить на региональном уровне минимальную заработную плату, равную прожиточному минимуму, это будет действительно серьезной мерой защиты доходов населения и снижения дифференциации доходов в обществе. Кроме того, это способ борьбы с зарплатой в "конвертах" и неформальной занятостью, которым сегодня мы уделяем большое внимание на межведомственных и трехсторонних комиссиях", — считает председатель ФППК Владимир Исаков.

Если социальные партнеры поддержат профсоюзы, то размер минимальной зарплаты в Приморье с 1 января с учетом РК и ДВ составит 20 937 рублей, на 2742 рубля больше, чем если опираться на общероссийский МРОТ.

Однако ни работодатели, ни краевая администрация к этому пока не готовы и ссылаются на нехватку средств.

"В этой связи непонятно, как мы можем повышать уровень жизни в регионе. Приморцев со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума сегодня 260 тысяч, а сам регион, напомню, участвует в пилотном проекте по борьбе с бедностью. Адресные выплаты, которые предлагаются взамен, — это всего лишь временная мера и проблемы не решает", — считает член Приморской краевой трехсторонней комиссии, руководитель департамента социально-трудовых отношений Лариса Белова.

Важно также, по ее мнению, прописать меры по привлечению в регион молодежи. И начать, например, с установления 30-процентной дальневосточной надбавки молодым специалистам с первого дня работы, а не по истечении полутора лет, как сегодня.

"Мы вообще выступаем за более четкие формулировки в соглашении — не "разработать" или "найти возможность", а "обеспечить", "установить", "проиндексировать", если речь идет о финансовой поддержке приморцев", — продолжает Белова.

В чем пока сошлись стороны, так это в вопросе оказания помощи ветеранам труда, нуждающимся в дополнительном уходе. В соглашении появится пункт, который обяжет работодателей выделять средства для поддержки тех ветеранов труда, что проработали на конкретном предприятии не менее 10 лет.

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Федерация профсоюзов Приморского края, ФППК зарплата, заработная плата профсоюзы

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