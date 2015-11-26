Во Владивостоке наступает новая эра кино

10 октября стартует премьера инновационного экшн-триллера "Гемини" (12+)
Общество 18:29
10 октября стартует премьера инновационного экшн-триллера "Гемини" (12+). Фото: kinopoisk.ru

10 октября стартует премьера инновационного экшн-триллера "Гемини" (12+). Зрителей ждет полное погружение в невероятный мир 3D+, аудитория окажется в самом эпицентре событий. Во Владивостоке эффект 3D+ вы сможете ощутить в зале №1 кинотеатра "Иллюзион", в залах "Аур" и "Вип" кинотеатра "Уссури" и во всех залах кинотеатра "Черемушки", сообщили ИА PrimaMedia в сети кинотеатров "Иллюзион".

"Эта история не могла быть рассказана привычным для нас киноязыком. Однако, благодаря новейшим цифровым технологиям мы не только смогли увидеть молодого и взрослого Уилла Смита вместе на одном экране, но и получили возможность прожить эту историю на уровне глубочайшего погружения. Это большая удача для меня – иметь шанс экспериментировать и проверять границы того, что может предложить нам цифровое кино", — говорит режиссер Энг Ли.

Частота кадров — это количество статичных изображений, отображаемых проектором за 1 секунду. Сегодня стандартом является 24 кадра в секунду. 60 кадров в секунду задают новую планку и новый стандарт как для создателей кинофильмов, так и для зрителей.

3D+ (или 3D HFR (High Frame Rate) — технология кинопоказа, отличительной особенностью которой является бОльшая кадровая частота. Увеличение частоты уменьшает смазанность, мерцание и прерывистость движения, которые являются обычными для 24 кадров в секунду. 3D-фильмы в HFR приобретают реалистичность, их просмотр более комфортен для глаз. На практике это означает более четкую и детализированную картинку, максимально приближенную по восприятию к естественному изображению, которое мы видим в реальной жизни.

"Если сравнить просмотр HFR 3D фильма со взглядом из окна, то мы выбили из этого окна стекло и смогли увидеть реальность во всей ее красе", — отметил кинорежиссёр Джеймс Кэмерон.

Зрителей ждет полное погружение в невероятный мир 3D+, аудитория окажется в самом эпицентре событий.

Эффект 3D+ владивостокцы смогут ощутить в зале №1 кинотеатра "Иллюзион", в залах "Аур" и "Вип" кинотеатра "Уссури" и во всех залах кинотеатра "Черемушки".

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кино (кинематограф, синематограф)

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