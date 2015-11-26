Рядом с буддийским центром будет установлена статуя Будды Амогасиддхи

Во Владивостоке появится статуя Будды. Фото: pixabay.com

Статую Будды установят во Владивостоке. Торжественная церемония закладки камня для будущей статуи пройдет 15 октября в 11.00 рядом с Буддийским центром, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Буддийского центра.

На мероприятии будет присутствовать президент Российской ассоциации буддистов Алмазного Пути традиции Карма Кагью Александр Койбагаров, консулы Индии, Вьетнама, Южной Кореи, Тайланда, руководители общественных организаций, депутаты, представители СМИ.

Закладка камня и последующая установка статуи Будды осуществляется согласно пожеланиям Ламы Оле Нидала для развития, защиты и процветания Владивостока и региона на благо всех существ. Лама Оле Нидал – первый западный ученик 16-го Гьялва Кармапы, согласно пожеланию которого, он основал около 700 буддийских центров Алмазного пути традиции Карма Кагью по всему миру, в том числе во Владивостоке. Лама Оле Нидал удостоен премии Ассоциации ЮНЕСКО за поддержание межкультурного диалога и мирного сосуществования.

Статуи Будд символизируют Просветление – достижение состояния реализации абсолютного потенциала ума. Рядом с буддийским центром будет установлена статуя Будды Амогасиддхи. Его имя в переводе означает — "Могучий победитель", "Сила без поражений", "Успешное достижение"; символизирует бесстрашие, защиту от опасностей и благоприятствует успешному завершению любых позитивных начинаний. Установление статуй Будд во всем мире со времен исторического Будды Шакьямуни приносит пользу не только практикующим буддизм, но и каждому человеку, а также самой территории, на которой расположен монумент.

Напомним, что в феврале 2018 года инициативная группа Гуманитарной школы ДВФУ предложила совместный проект по реконструкции сквера Будды по Океанскому проспекту, 39 во Владивостоке.