Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток из "китовой тюрьмы"

В бухте Средней в Приморском крае остаются в неволе еще 60 белух

Памела Андерсон поблагодарила Владимира Путина за освобождение косаток из "китовой тюрьмы". Фото: ИА PrimaMedia

Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон вновь обратилась к президенту России Владимиру Путину. Копию письма она направила в коалицию "Свободу косаткам и белухам", сообщил ИА PrimaMedia представитель коалиции Дмитрий Лисицын.

"Я хотела бы поблагодарить Вас за смелое решение освободить косаток и белух, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлов свободных белух и нескольких видов дельфинов в Российских водах в 2020 году", — говорится в письме президенту России.

Актриса обратила его внимание на то, что отлов – это огромный стресс для китов, травмы, смерть и снижение численности популяции в долгосрочной перспективе; и что это отрицательно сказывается не только на отловленных животных, но и на всех остальных, кто остается в океане.

"Спасибо за Ваше обязательство отпустить оставшихся китов и не издавать новых указов, которые позволяли бы отлов любого вида китообразных в российских водах! Если все дельфины и киты будут на воле в море, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России", — считает Андерсон.

Коалиция в свою очередь беспокоится о 60 белухах, которые еще остаются в приморской бухте Средней. "Времени для их выпуска в родное Охотское море остается все меньше, а ВНИРО хранит молчание о том, как и когда он собирается это сделать", — говорят зоозащитники.