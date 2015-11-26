В Приморье арестовали еще пять напавших на пограничников рыбаков из КНДР

Ранее Находкинский городской суд арестовал 10 северокорейских рыбаков
#Браконьеры из КНДР
Общество 19:30
В Приморье арестовали еще пять напавших на пограничников рыбаков из КНДР. Фото: предоставлено редакции пограничным управлением ФСБ
Предыстория: 
Пограничники задержали еще 64 браконьера из КНДР в Японском море

Находкинский городской суд Приморского края заключил под стражу еще пятерых граждан из КНДР, которые подозреваются в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"По ходатайству следствия суд в среду избрал пятерым рыбакам из КНДР меру пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия", — сообщил ТАСС представитель суда.

Напомним, что 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ пограничниками были обнаружены рыболовные шхуны, под флагом КНДР, которые вели браконьерский промысел. При задержании нарушители оказали активное сопротивление. Четверо российских пограничников были ранены.

Находкинский городской суд на время предварительного следствия арестовал 10 северокорейских рыбаков, напавших на пограничников в территориальных водах РФ.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В приморских СИЗО хватит места всем задержанным браконьерам из КНДР – ОНК

Уже пошли аресты: ФСБ "жестко" сработала по задержанным из КНДР

Генконсульство КНДР прокомментировало международный конфликт в Японском море

Написать автору
нападение

Пограничники задержали еще 64 браконьера из КНДР в Японском море

2 октября, 18:18

В приморских СИЗО хватит места всем задержанным браконьерам из КНДР – ОНК

2 октября, 16:55
МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia