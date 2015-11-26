Ранее Находкинский городской суд арестовал 10 северокорейских рыбаков

В Приморье арестовали еще пять напавших на пограничников рыбаков из КНДР. Фото: предоставлено редакции пограничным управлением ФСБ

Находкинский городской суд Приморского края заключил под стражу еще пятерых граждан из КНДР, которые подозреваются в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"По ходатайству следствия суд в среду избрал пятерым рыбакам из КНДР меру пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия", — сообщил ТАСС представитель суда.

Напомним, что 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ пограничниками были обнаружены рыболовные шхуны, под флагом КНДР, которые вели браконьерский промысел. При задержании нарушители оказали активное сопротивление. Четверо российских пограничников были ранены.

Находкинский городской суд на время предварительного следствия арестовал 10 северокорейских рыбаков, напавших на пограничников в территориальных водах РФ.



