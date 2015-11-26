Мэра города, не построившего обещанную дорогу, линчевали разъяренные мексиканцы

Мировое сообщество всколыхнул вопиющий инцидент, случившийся в казалось бы правовом государстве
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 21:46
Мэра мексиканского города, не построившего обещанную дорогу, линчевали разъяренные жители. Фото: pixabay.com
Предыстория: 
Если в автобусе нет безнала, пассажир все равно обязан заплатить - мэрия Владивостока

На юге Мексики в штате Чьяпас глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас Хорхе Эскандон пострадал из-за столкновения с местными жителями. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что люди привязали чиновника к пикапу и поволокли его по улицам. Позже их остановила полиция.

Конфликт произошел из-за недовольства граждан работой Эскандона. Согласно имеющейся информации, глава муниципалитета обещал построить дорогу, но несмотря на многочисленные просьбы не сдержал слово.

После столкновения с местными жителями Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Полицейские задержали около 30 человек, пострадали как минимум 11 граждан.

Заметим — представить, что столь жуткие события могли бы произойти во Владивостоке, едва ли возможно. Ни для кого не секрет, что правовые основы российского государства гарантируют безопасность всем гражданам — и простым людям, и представителям муниципальной и региональной власти. Кроме того, и сами приморцы по складу характера в большинстве своем беззлобные и очень терпеливые люди.

Тем не менее, жители Владивостока крайне рассчитывают, что обещания мэра города, сделанные им после "бордюрного" разноса от Юрия Трутнева в ходе рейда по дорогам города, будут выполнены.

Напомним, 3 октября после проверки дорог Владивостока с полпредом Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко мэр города рассказал о том, как изменится дорожно-транспортная инфраструктура дальневосточной столицы. Гуменюк пообещал изменить подход к ремонту дорог во Владивостоке, а также добавил, что подрядчикам, которые не успеют сделать дороги "качественно и в срок", не заплатят, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

Обвинённый сегодня во всех "дорожных" грехах Владивостока мэр Олег Гуменюк поделился своими планами по улучшению ситуации на дорогах города.

Глава города отметил, что в этом строительном сезоне в городе при ремонте дорог "возник ряд сложностей, которые не должны возникнуть в дальнейшем". Он пообещал изменить подход и к ремонту дорог, и к выбору подрядчиков. Нынешние, по словам мэра, сильно переоценили свои силы, взявшись сразу за несколько крупных проектов. Гуменюк подчеркнул, что тем подрядчикам, которые не справятся с работой качественно и в срок, платить не будут.

Следует уточнить, за что на самом деле оправдывался Владивостока, и чем остался крайне недоволен дальневосточный полпред.

В частности, Юрий Трутнев заявил:

"Слушайте, вы может что-то перепутали. Мы не на то, чтобы вы что-то реставрировали, вам деньги давали. Вы же не реставратор. У вас другая профессия, вы — мэр! Вон там вот эта ерунда — чтобы люди ноги не сломали, да, смотрится, конечно, уникально. Вы реставрируйте, приводите в порядок ямы — за свои деньги. А мы вам дали деньги федеральные, чтобы вы сделали беспрепятственное движение по Владивостоку. Вот смотрите, здесь ширина проезжей части почти такая же как ширина тротуаров. Только на тротуаре нет ни одного человека, ни одного. А здесь машин посчитать сколько — девать некуда. А тротуар еще есть сверху. А нет бы его убрать полностью, наверху его сделать, а вот здесь вот расширить дорогу. И закончились бы все пробки. Такая свежая мысль в голову не приходила?

Вы делаете не то, что мы вам поручили. Вы бюджетные деньги тратите не туда. Поехали дальше", — отчитал мэра Юрий Трутнев и делегация продолжила объезд городских дорог, сообщает корр. агентства.

Вице-премьер предложил мэру Владивостока тратить на ямы и бордюры свои, а не президентские деньги

"Вы меня не услышали? Эти все ровные покрытия — за ваш счет, а за наш — изменение улиц и дорог, расширение возможности двигаться по городу", — сказал Трутнев. "Это все тоже за ваши деньги, не за наши. Я на это не подписывался. Эти деньги выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивый и по нему люди могли спокойно передвигаться. Этот город — номер один по количеству автомобилей на душу населения в РФ. И поскольку дано поручение президента о столице ДФО, мы хотели, чтобы люди могли по дорогам ездить, а не просто их выровнять и поменять бордюры! Выровнять и поменять — это без нас, это не за президентские деньги", — заявил Юрий Трутнев.

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капитальный ремонт, капремонт

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