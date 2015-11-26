В Приморье на весь день перекрыли федеральную трассу Владивосток - Хабаровск

Ограничение связано с проведением взрывных работ в карьере расположенном в 150 метрах от трассы

Трасса. Фото: ИА PrimaMedia

Проезд транспорта будет полностью закрыт на семь часов на одном из участков федеральной трассы Хабаровск – Владивосток в четверг, 10 октября, в связи с проведением взрывных работ в карьере расположенном в 150 метрах от дороги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток" информирует, что с 10.00 до 17.00 (с 3.00 до 10.00 МСК) 10 октября 2019 года будет запрещен проезд автотранспорта по участку км 405 – км 413 федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток", — говорится в сообщении.

Указанный участок федеральной трассы, предположительно, находится в районе села Ильинка Ханкайского района Приморского края.

Ограничение связано с проведением взрывных работ в карьере расположенном в 150 метрах от трассы. Объезд будет осуществляться по дорогам местного значения.