Куда жаловаться на плохой ремонт дорог Владивостока: адреса и телефоны

Мэрия обещает заставить подрядчиков восстанавливать недочеты или некачественное покрытие за свой счет
Общество 09:45
Ремонт. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты администрации Владивостока просят горожан проявить свою активную гражданскую позицию и обращаться с жалобами на некачественный ремонт дорог. Если вы заметили, что на улице, где в этом или прошлом годах были проведены ремонтные работы, уже провалились люки, начал рушиться тротуар или в асфальте образовались ямы и неровности, сообщите об этом в мэрию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Специалисты мэрии отмечают, что на большинство работ распространяются гарантии. Восстанавливать недочеты или некачественное покрытие подрядчики будут за свой счет.

"Есть практика — мы заставляем подрядчиков устранять дефекты и восстанавливать те участки, которые находятся на гарантии. Они это делают за свой счёт, — отметил глава города Олег Гуменюк. — Просим горожан также активно участвовать в этом вопросе и сообщать нам о возникающих дефектах на отремонтированных дорогах".

Так, в числе адресов, где в прошлом году провели комплексные ремонтные работы, – участки дорог по улицам Бестужева, Светланской (от остановки "ДВГТУ" до пересечения с Шефнера), Прапорщика Комарова от Пограничной до Алеутской и от Океанского проспекта до Уборевича), Адмирала Кузнецова (от Адм. Юмашева до Адм. Спиридонова), Карьерной, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров (от остановки "Трудовая" до "Малый Улисс"), Русской (от Русской, 55б до пересечения с Раевского), Спортивной (от Борисенко до площади Луговой) и Порт-Артурской. Если вы увидели дефект на дороге или тротуаре – сообщите об этом в администрацию города.

Направить обращение можно через интернет-приёмную (226-71-93, 261-42-50) или любым другим удобным способом – почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.

Написать автору
ремонтные работы

В Приморье на весь день перекрыли федеральную трассу Владивосток - Хабаровск

09:33

Ремонтные работы в районе стадиона "Авангард" во Владивостоке завершат к 15 октября

9 октября, 18:02
Альфа-Банк в Уссурийске открыл обновленное отделение в центральном районе
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia