Куда жаловаться на плохой ремонт дорог Владивостока: адреса и телефоны

Мэрия обещает заставить подрядчиков восстанавливать недочеты или некачественное покрытие за свой счет

Ремонт. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты администрации Владивостока просят горожан проявить свою активную гражданскую позицию и обращаться с жалобами на некачественный ремонт дорог. Если вы заметили, что на улице, где в этом или прошлом годах были проведены ремонтные работы, уже провалились люки, начал рушиться тротуар или в асфальте образовались ямы и неровности, сообщите об этом в мэрию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Специалисты мэрии отмечают, что на большинство работ распространяются гарантии. Восстанавливать недочеты или некачественное покрытие подрядчики будут за свой счет.

"Есть практика — мы заставляем подрядчиков устранять дефекты и восстанавливать те участки, которые находятся на гарантии. Они это делают за свой счёт, — отметил глава города Олег Гуменюк. — Просим горожан также активно участвовать в этом вопросе и сообщать нам о возникающих дефектах на отремонтированных дорогах".

Так, в числе адресов, где в прошлом году провели комплексные ремонтные работы, – участки дорог по улицам Бестужева, Светланской (от остановки "ДВГТУ" до пересечения с Шефнера), Прапорщика Комарова от Пограничной до Алеутской и от Океанского проспекта до Уборевича), Адмирала Кузнецова (от Адм. Юмашева до Адм. Спиридонова), Карьерной, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров (от остановки "Трудовая" до "Малый Улисс"), Русской (от Русской, 55б до пересечения с Раевского), Спортивной (от Борисенко до площади Луговой) и Порт-Артурской. Если вы увидели дефект на дороге или тротуаре – сообщите об этом в администрацию города.

Направить обращение можно через интернет-приёмную (226-71-93, 261-42-50) или любым другим удобным способом – почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.