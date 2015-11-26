Осень заявит о своих правах в Приморье на ближайших выходных

В субботу и воскресенье в крае будет холодно и без осадков

Холод. Фото: ИА PrimaMedia

В ближайшие выходные дни осень снова заявит о своих правах. На Приморье распространится отрог мощного сибирского антициклона. Осадков в крае не ожидается, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В октябре континентальные районы Сибири заметно охлаждаются и вторжение холода на юг Дальнего Востока становится интенсивнее. В результате в Приморье похолодание, которое начнется в пятницу, окажется более продолжительным и сильным по сравнению с тем, что было на прошлой неделе.

В ночные часы ожидается преобладание отрицательной температуры воздуха, −1…−8 °C, в горных районах морозы усилятся до −13 °C. Теплее будет лишь на южном побережье края, 0…+5 °C. Днём максимальная температура воздуха достигнет +6…+14 °C.

Понедельник ожидается ненамного теплее выходных дней.

Во Владивостоке в выходные дни осадки исключены, но будет ветрено. Ночи опять станут холодными, минимальная температура воздуха понизится +3…+6 °C. Днём ясно и не жарко, максимальная температура воздуха не превысит +10…+13 °C, при сильном северо-западном ветре по ощущениям будет и того ниже.