Форум "Тихоокеанская Россия – территория здоровья" проходит во Владивостоке

Участников приглашают на выставку медицины, фармакологии и индустрии красоты
Общество 10:30
Форум "Тихоокеанская Россия – территория здоровья" проходит во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный форум "Тихоокеанская Россия – территория здоровья" (+16) и шестая международная выставка медицины, фармакологии и индустрии красоты MEDHEALTH EXPO (+16) проходят во Владивостоке, в кампусе ДВФУ, с 9 по 11 октября, сообщает ИА PrimaMedia.

Мероприятия состоятся при участии Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Дальневосточном федеральном округе.

Форум проводится для обмена опытом и распространения лучших практик по организации работы здорового образа жизни в регионе и муниципалитетах, вовлечению активных граждан и общественных организаций в формировании мотивации к здоровому образу жизни у населения, особенно у молодежи, а также для взаимодействия государственных структур и общественных организаций по профилактике различных заболеваний.

В форуме планируют принять участие представители министерств Российской Федерации, руководители медицинских организаций ДФО, эксперты в сфере медицины, медицинские работники.

"Опыт работы Агентства в различных сферах общественной жизни позволяет выделить некоторые общие факторы, ограничивающие их развитие. Поэтому считаем, системная инициатива АСИ "Новые возможности в социальной сфере" даст возможность повысить качество жизни населения. А данный форум — это как раз площадка для обмена лучшими практиками между регионами, компаниями, общественными организациями, которая дает понять, какие ресурсы необходимы для вовлечения большего количества людей, общественности в проекты, связанные с активным долголетием, здоровым образом жизни", — отмечают представители АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Принять участие в форуме и выставке смогут все желающие, при наличии паспорта.

Телефон для справок: (423)245-15-02, (423)2300-418.

Написать автору
медицина

Здоровье приморцев и пути его сохранения обсудили во Владивостоке

11:38

Дальневосточный IT форум - в цифрах, цитатах и фотографиях

10:00
Альфа-Банк в Уссурийске открыл обновленное отделение в центральном районе
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia