Бельгийская бизнес-миссия посетит в октябре Дальний Восток

Делегацию возглавит чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в Москве господин Жан-Артур Режибо
Бизнес 11:22
Флаг Бельгии. Фото: https://pixabay.com

Бельгийская бизнес-миссия в середине октября посетит Хабаровский край и Приморье. Делегацию возглавит чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в Москве господин Жан-Артур Режибо, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

В состав делегации войдут представители компании Barco, мирового лидера на профессиональных рынках в области визуализации (отображения) информации, и компании Deforche Construct NV, специализирующейся на строительстве садовых центров, научно-исследовательских центров, индивидуальных проектов, а также тепличных конструкций для сельского хозяйства.

"Планируется, что в рамках визита пройдут встречи с губернаторами Хабаровского края и Приморья, посещение территорий опережающего развития и свободного порта, встреча с руководством Дальневосточного федерального университета", — пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

В октябре при содействии АНО АПИ проходит ряд визитов иностранных бизнес-миссий, так в начале месяца Якутию посетила индийская бизнес-миссия, а в октябре во Владивосток приедут бизнесмены из Швейцарии.

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бизнес (мелкий, средний, крупный)

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