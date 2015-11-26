Чтобы восстановить "Максим", мало будет и миллиарда - эксперты

Владельцы сгоревшего ТЦ "Максим" распродают недвижимость во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Компания "Румас Трейдинг", собственник сгоревшего ТЦ "Максим", распродает недвижимость во Владивостоке. Объявление о продаже торгового центра "Надежда" обновлено в четверг, 10 октября, ранее на продажу были выставлены ТЦ "Ориент" и еще несколько объектов, сообщает ИА PrimaMedia.

Очередные торговые центры выставлены на продажу во Владивостоке. Продаются ТЦ "Надежда" и "Ориент" на Фадеева. Застройщик и управляющая компания недвижимости – ООО "Румас Трейдинг", собственник сгоревшего ТЦ "Максим".

Ранее "Румас Трейдинг" выставило на продажу еще несколько объектов. Это бизнес-центр "Фрегат" на Светланской, земельный участок и здание на Снеговой, а также объект незавершенного строительства (административное здание готовностью 68%) на Калинина. Если исходить из информации на сайте компании, из действующих объектов в активах она оставляет ТРК "Седанка Сити".

Торговый центр "Надежда" собственник оценил в 530 млн, "Ориент" — в 87, 850 млн рублей. При этом на сайте компании указана сдельная цена.

Хотя торговые центры уже давно ищут покупателя, эксперты не исключают, что последняя активность "Румас Трейдинг" может быть связана с пожаром в торговом центре "Максим" 21 сентября. Как сообщил представитель собственников Сергей Арбузов, здание застраховано, но на сегодняшний день в открытом доступе нет информации о том, какие убытки покроет страховка. Остается под вопросом, можно ли восстановить объект, и будет ли он реконструирован.

"Чтобы восстановить "Максим", мало и одного миллиарда. Очевидно, что страховка не покроет такие убытки. Если собственники собираются отстраивать здание заново, им понадобятся большие средства", — прокомментировал источник в сфере недвижимости.

"Румас Трейдинг" уже больше 20 лет занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Компания принадлежит братьям-бизнесменам Роману и Евгению Сысоевым, главным бенефициаром является Евгений Сысоев, который, по некоторым данным, недавно прилетел во Владивосток.

Владельцы сгоревшего центра не делали заявлений после пожара и отказываются общаться с журналистами.