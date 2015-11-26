Останки древнего носорога обнаружили в пещере на территории Приморья

Ценная находка подтвердила предположение ученых о месте проживания животного

Носорог Мерка Художник К.К. Флеров. Фото: Нацпарк "Земля леопарда"

Палеонтологи ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН обнаружили в пещере Сухая на подведомственной территории ФГБУ "Земля леопарда" останки носорога Мерка возрастом около 50 тысяч лет. Ценная находка подтвердила предположение ученых о том, что этот теплолюбивый носорог обитал на территории современного Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе нацпарка.

Справка: Носорог Мерка – представитель животного мира плейстоцена (эпохи четвертичного периода, начавшейся 2,6 млн лет назад и закончившейся 11,7 тысячи лет назад). Похожие на современных носорогов, эти животные вели одиночный образ жизни, питаясь в основном травой и листьями. Носорог Мерка – предшественник шерстистого носорога, чьи останки встречаются значительно чаще. До недавнего времени кости носорога Мерка находили в основном на территории современной Европы и Китая, однако открытия 2019 года позволили установить восточные границы его ареала.

Раскопки в пещере Сухой на Земле леопарда проводились в рамках соглашения о научном сотрудничестве между ФГБУ "Земля леопарда" и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН осенью 2019 года под руководством доктора биологических наук Михаила Тиунова. Судя по многочисленным находкам древних костей, десятки тысячелетий назад в этой пещере жили гиены. Именно благодаря им Сухая оказалась настоящей сокровищницей для палеонтологов. Хищники приносили в свой "дом" мясо и кости убитых животных, среди которых оказались и носороги Мерка.

Инструмент в шурфе в пещере. Фото: Нацпарк "Земля леопарда" Пещера Сухая. Фото: Нацпарк "Земля леопарда" 1 / 2

Обладая мощными челюстями, гиены в буквальном смысле перемалывали кости животных. В связи с этим до наших дней в пещере сохранились только зубы редких для Приморья носорогов. Отличить носорога Мерка от шерстистого ученым удалось по толщине зубной эмали и строению корней. Этот же метод использовался учеными для идентификации зубов носорога из другой пещеры в Приморье – Тетюхинской – где ранее также были обнаружены останки этого животного. Однако полная уверенность в открытии нового для Приморья палеонтологического вида появилась только после раскопок на Земле леопарда.

"Буквально год назад носорог Мерка впервые был обнаружен на Дальнем Востоке – в Якутии, в устье реки Яна, — рассказывает профессор Михаил Тиунов. – Сейчас это самая северная граница известного ареала, тогда как находка останков этого носорога в Приморье показывает крайний восточный предел области его распространения. Это значимое открытие для общего представления о виде. И если в пещере Тетюхинской было обнаружено только несколько фрагментов зубов, то в пещере Сухой их было найдено значительно больше – 93 осколка. Это говорит о том, что на территории современной Земли леопарда носорогов Мерка было достаточно много".

Работа по исследованию древних костей. Фото: Нацпарк "Земля леопарда" Фрагмент зуба носорога Мерка (1). Фото: Нацпарк "Земля леопарда" Фрагмент зуба носорога Мерка (2). Фото: Нацпарк "Земля леопарда" 1 / 3

Находки останков носорогов Мерка на Дальнем Востоке подтверждает тот факт, что десятки тысяч лет назад климат этих мест был совсем другим. Гладкокожий рогатый зверь круглогодично питался растениями и только после значительного похолодания исчез с этой территории, уступив место своему более морозостойкому преемнику – шерстистому носорогу.

"Каждый год ученые делают все новые открытия на уникальной территории Земли леопарда — от находок животных древней плейстоценовой фауны до впервые отмеченного в России водяного оленя, — комментирует Юрий Дарман, кандидат биологических наук, заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке, Заслуженный эколог России, — меняются эпохи, меняется климат, и задача заповедников заносить все это в "Летопись Природы".

Помимо останков носорога Мерка в ходе раскопок в пещере Сухой ученые обнаружили массу костей других животных. Среди них – доисторические гиены, медведи, барсуки, зайцы, волки, мыши, лисы и множество других зверей, видовую принадлежность которых предстоит выяснить в ходе лабораторных исследований. Поэтому специалисты уверены: впереди еще немало открытий.