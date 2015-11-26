"Балтика" поделилась с экспертами опасениями о риске роста нелегального рынка пива в ДФО

Компания регулярно взаимодействует с местными органами власти, участвует в профильных комиссиях по борьбе с нелегальным оборотом продукции

Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Фото: пресс-служба компании "Балтика"

Заседание комиссии при губернаторе Хабаровского края по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, где обсуждались проведенные контрольные мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, прошло в Хабаровске. С докладом выступила и представитель "Балтики", рассказав о масштабах нелегального рынка пивоваренной продукции в России и о риске распространения этого негативного явления и в дальневосточных регионах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Еще несколько лет назад и на протяжении многих лет пивоваренная отрасль была одной из самых прозрачных в России, обеспечивая стопроцентную собираемость акцизов. Однако приравнивание пивоваренной продукции к крепкому алкоголю и усиление законодательного давления создали предпосылки для появления незаконного производства и оборота пива: уклонения производителей от уплаты акцизов, декларирования только части выпущенных объемов, реализации продукта вне ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системы).

"Как крупнейшего участника рынка, твёрдо соблюдающего налоговую дисциплину, нас беспокоит появление нелегального рынка пивоваренной продукции, ─ рассказала на заседании управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе "Дальний Восток" ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Надежда Комарова. ─ По оценкам исследователей, его доля в России не превышает 8%. В Хабаровском крае и большинстве других дальневосточных регионов, в отличие от других территорий, этой проблемы на рынке мы пока не замечаем. Однако если не придавать этому риску значения, незаконный оборот пивоваренной продукции может появиться и на востоке страны".



Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Фото: пресс-служба компании "Балтика"

От незаконной деятельности недобросовестных производителей страдают как честные пивовары, теряющие долю рынка, так и региональные бюджеты, недополучающие акцизы.

Практика показывает, что в регионах с наиболее жестким регулированием в части оборота пивоваренной продукции количество незаконных производителей выше, чем там, где нормы регулирования соответствуют или близки к федеральному законодательству. Поэтому для профилактики появления незаконного оборота на рынке пива на Дальнем Востоке необходимы не новые законодательные ограничения, а усиление контроля за соблюдением существующих норм.

Со своей стороны, "Балтика" включилась в профилактическую работу и инвестирует средства в защиту интересов добросовестных игроков рынка. Так, например, компания разработала методические материалы для предприятий торговли, информирующие о схемах работы "серых" производителей и продавцов и предупреждающие об ответственности за реализацию нелегальной продукции. Кроме того, в составе Союза российских пивоваров "Балтика" регулярно взаимодействует с местными органами власти, участвует в профильных комиссиях по борьбе с нелегальным оборотом и планирует существенно расширить эту деятельность.