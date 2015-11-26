Выбор Овнов, встречи Львов и прорыв у Весов: подробный гороскоп на 11 октября

Астрологи рассказали, чего ждать от этого дня
Это интересно 19:15
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ предстоит сделать какой-то важный выбор. Женщин ждут домашние хлопоты, много внимания потребуют дети. Не стоит никого критиковать, — сильные эмоции могут разрушить то, что достойно самого бережного обращения.

ТЕЛЬЦЫ, предоставленные сами себе, смогут добиться очень многого. Новые увлечения увеличат расходы, но на жизненном тонусе это скажется положительно. Подумайте о том, чтобы в общении удивить собеседников красотой речи и внешним видом.

Некоторым БЛИЗНЕЦАМ придется заниматься делами родственников, устраивать дела друзей. Многим предстоит создать пространство, в котором они смогли бы чувствовать себя более комфортно. Ваши слова приобретут особый вес для детей и близких.

У РАКОВ прослеживается тенденция к объединению с новыми партнерами. Ваша способность видеть будущий успех там, где другие видят одни преграды, принесет замечательные плоды. Однако учтите: готовность добиваться своего любой ценой может отразиться на вашей репутации не лучшим образом.

У ЛЬВОВ ожидается много встреч, поездок, в том числе — по делам других людей. Успеха быстрее добьются те, кто хорошо организован, ценит время и может быстро решиться на выбор. Но самое главное – оставаться собой!

ДЕВАМ хорошо устраивать презентации и встречи, посещать выставки, семинары и любые другие места, где можно узнать что-то новое и интересное. Что касается отношений с любимыми — настало время позаботиться о совместном досуге!

У ВЕСОВ наметился прорыв в профессиональной сфере. Помните, что есть ситуации, где важна победа всей команды, а не личный успех. Большое влияние над людьми имеют запахи: хорошо жечь благовония, принимать ванны с аромамаслами.

У СКОРПИОНОВ могут измениться требования к технике, с помощью которой они выполняют свою работу. В целом, день несет испытания на прочность, в том числе – и прочность отношений. Если вы уверены в своей правоте, нужно спокойно доказать это другим, не обесценивая другую точку зрения.

СТРЕЛЬЦЫ, при активном личном участии вы добьетесь всего, чего пожелаете. Полезно пересмотреть планы на выходные, внести нужные поправки. В этот день рекомендуется слушать музыку, и особенно хорошо музицировать самим.

Некоторых КОЗЕРОГОВ ждут приключения вдали от дома. Особенно успешны будут педагоги, продавцы и психологи. Вечер прекрасно подходит для информационных поисков и встреч с друзьями.

ВОДОЛЕИ, на данном этапе многое будет зависеть от вашей готовности проделать часть пути в одиночестве. Это время обретения твердой почвы под ногами; возможно, от чего-то предстоит отказаться. Но впоследствии вы вряд ли об этом пожалеете.

РЫБАМ хорошо удаются попытки по-новому организовать бизнес. Действуйте активно, но не забывайте наблюдать, как ваши действия отражаются на окружающих: все должно развиваться в гармонии. Не обижайтесь по пустякам на близких людей.

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астрология

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