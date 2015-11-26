Обыски в торговой сети "Реми" прокомментировал ее владелец

Дмитрий Сулеев считает, что вмешательство силовиков в налоговый спор совершенно излишне и может быть ангажированным
Бизнес 20:18
Обыски в торговой сети "Реми" прокомментировал ее владелец. Фото: ИА PrimaMedia

Владелец сети "Реми" Дмитрий Сулеев прокомментировал обыски, прошедшие в офисе ООО "Североторг" (ведет торговую деятельность под брендом "Реми") в четверг, 10 октября. Предприниматель сообщил, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении его бизнеса связаны с задолженностью его компании по налогам. Вместе с тем, по словам Сулеева, по факту компания уже погасила все недоимки, и поэтому вмешательство силовиков ничем не оправдано, сообщает ИА PrimaMedia.

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыск по адресу Деревенская, 14, в офисе компании "Североторг". Это событие лидировало в информационной повестке 10 октября. СМИ выдвигали разные версии, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"При налоговой проверке нашей компании доначислили 120 млн НДС и налога на прибыль. Из них сначала было заплачено 50. В отношении оставшихся 70 млн сложилась спорная ситуация. Но "Североторг" погасил и эти 70 млн спорной суммы, а теперь пытается установить истину через суд. Тем не менее, обыски произошли, в связи с чем мы усматриваем здесь признаки заказного характера вмешательства", — рассказал собеседник агентства.

В рамках иска налоговой службы на имущество "Североторга" были наложены обеспечительные меры. Компании запрещено отчуждать (передавать в залог) без согласия налогового органа здание-склад на улице Деревенской, 14 (на сумму 36,08 млн руб.), земельный участок площадью 5 975 кв. метров и дебиторскую задолженность (ООО "Продукт Трейд") в размере 21,7 млн руб.

"То есть гарантия сто процентов, что после решения суда, каким бы оно ни было, даже если не в нашу пользу, задолженность будет погашена, хотя она уже погашена. Более того, есть переплата. На счету компании лежат деньги, и налоговая инкассо может списывать с него суммы, какие считает нужным", — отмечает Сулеев.

По словам собеседника, несмотря на все вышеперечисленное, сотрудники правоохранительных органов заявили, что обращались в налоговую, где им сообщили, что долг якобы не погашен.

Отметим, что "Реми" на сегодняшний день – один из лидеров продуктовой розницы Приморья. После информации о прошедших обысках жители края опасаются за будущее магазинов, где сегодня предлагают товары в том числе по сниженной стоимости в рамках социальных программ.

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