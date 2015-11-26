"Адмирал" переиграл "Металлург" на выезде

Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу "моряков"
Спорт 10:32
ХК "Адмирал". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Хоккеисты "Адмирал" обыграли в овертайме ХК "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Магнитогорске завершилась победой "моряков" со счетом 4:3 и стала долгожданной, до этого обыграть "Металлург" приморцам удавалось в октябре 2016 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ХК "Адмирал".

Перед матчем в Магнитогорске в составе нашей команды произошло всего одно изменение. Вместо дисквалифицированного на три матча Шона Лалонда на лед вышел новичок нашей команды Александр Осипов, для которого игра против "Металлурга" стала 400-й в регулярных чемпионатах КХЛ. В остальном сочетания остались теми же, что и в победном матче против "Нефтехимика".

Матч начался с опасной атаки хозяев, Яковлев бросал с пол зоны без особого сопротивления, но Олкинуора зачехлил защитника. А в следующей атаке приморцы открыли счет. Константин Глазачев передачей под чужую синюю нашел Воронина, Кирилл вошел в зону скинул шайбу Мерескину, и Александр забросил свою первую шайбу в текущем сезоне.

Хозяева активизировались, но не вовремя схватил удаление все тот же Яковлев. Счет стал 2:0, не без помощи рикошета. Бакош бросал в сторону ворот, а шайба угодила в защитника хозяева и юркнула в сетку.

"Магнитка" завелась по-настоящему, атаки накатывались на ворота "моряков" одна за одной, но разбивались о рифы защитников и Юсси. Тем не менее, одну шайбу до перерыва хозяева отыграли. Мозякин сумел распечатать ворота "Адмирала".

На пятой минуте второго периода Козун сравнял счет, оказавшись первым на пятаке. А на экваторе матча Паршин вывел хозяев вперед, удачно подставив клюшку под бросок Верещагина от синей линии. Буквально тут же "моряки" получили численное преимущество, но во второй раз за матч лишнего игрока реализовать не удалось.

Зато на второй минуте третьего периода большинство было реализовано. Кирилл Дьяков вывел на рандеву с Кошечкиным Глазачева, и капитан исполнил – 3:3. После этого "Адмирал" получил три удаления, но выстоял, и встреча перетекла в овертайм, где все решил точный выстрел Маркуса Юнга.

Написать автору
хоккей с шайбой

Победа в память Самвела Мнацяна: "Адмирал" обыграл "Нефтехимик" во Владивостоке (ФОТО)

8 октября, 09:47

"Мы навсегда запомним Самвела" - президент ХК "Адмирал" выразил свои соболезнования

7 октября, 13:59
СКБ Контур: Пионер программного обеспечения в России - на Русском MeetUp-2019
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia