Спортивное оборудование устанавливают в рамках проекта губернатора Приморского края "1000 дворов".

Современные воркауты появятся во дворах Артема. Фото: пресс-служба администрации АГО

Установка спортивного оборудования началась на придомовых площадках в Артеме – участников проекта губернатора Приморского края Олега Кожемяко "1000 дворов", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

Закончены работы по бетонированию и установке ограждений на спортивных площадках по адресам: ул. Гоголя, 5; Кирова, 46; Фрунзе, 10; Лазо, 22; Ульяновская, 11/2; Бабушкина, 32; Братская,31; Ленина, 2; Севастопольская, 12/1; Уссурийская, 3, 23; Ворошилова, 25, 30; Мичурина, 3. На шесть из них завезено спортивное оборудование.



Современные воркауты появятся во дворах Артема. Фото: пресс-служба администрации АГО

На придомовых территориях — Севастопольская, 12/1; Фрунзе, 10; Ульяновская, 11/2 и Уссурийская, 23 уже установлены лавочки, турники с брусьями и кольцами, тренажеры. После этого подрядчик зальет все площадки резиновой крошкой и установит освещение на солнечных батареях.

Отметим, что в рамках реализации проектов по благоустройству дворов многоквартирных домов в Артёмовском городском округе уже заасфальтировано 36 придомовых территорий, на остальных объектах ведутся работы по установке бордюрного и устройству щебеночного основания. После этого подрядчик приступит к укладке асфальта.



Современные воркауты появятся во дворах Артема. Фото: пресс-служба администрации АГО

Всего по двум программам "1000 дворов" и "Формирование комфортной городской среды" в Артемовском городском округе будет благоустроено 75 придомовых территории.